Die Gamescom feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal startet die Spielemesse am Dienstag (10:45 Uhr) in Köln. Der erste Tag ist vor allem Fachbesuchern und Medien vorbehalten, von Mittwoch an dürfen alle rein. Die Veranstalter erwarten zu der nach eigenen Angaben weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele mehr als 1000 Aussteller. Mit gut 500 000 Besuchern wird insgesamt kalkuliert - Fachveranstaltungen sowie ein mehrtägiges City-Festival mit

eingerechnet.

Erstmals werden zur Eröffnung auch große Publisher wie Ubisoft oder THQ Weltpremieren noch unbekannter Spieletitel zeigen. Zu den politischen Gästen zählen Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sowie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos).

Partnerland in diesem Jahr ist Spanien. Das Motto der bis Samstag dauernden Gamescom lautet "Vielfalt gewinnt" und soll auf den Facettenreichtum der Branche sowie auf ihre gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung hinweisen./gri/DP/she

AXC0019 2018-08-21/05:49