Noch vor wenigen Jahrzehnten hat ein Großteil der Verbraucher viel Zeit mit der Zubereitung von frischen Lebensmitteln verbracht. Doch das hat sich gewandelt. Heutzutage ist es immer wichtiger, dass Konsumenten schnell, einfach und bequem genießen können. "To go" ist das Zauberwort in einem Alltag, in dem Zeit die größte Mangelware zu sein scheint. Mit einer umfangreichen Palette an Produkten begegnen Hersteller genau diesem Mangel und setzen damit auf den Convenience-Trend. Der Blick in die Regale der Lebensmitteleinzelhändler zeigt: die praktischen, verzehrfertigen Mahlzeiten und Snacks sind mittlerweile in Hülle und Fülle zu finden - und einige Unternehmen setzen dabei bereits auf Glas als individuelle Verpackung, die einen bequemen und grünen Lebensmittelkonsum zugleich ermöglicht.

Wieso grün? Zum einen besteht Glas ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, die nahezu unbegrenzt in der Natur vorkommen, und ist zu 100 Prozent recycelbar. Zum anderen eignet sich Glas als Verpackung für "To-go"-Lebensmittel sehr gut: die Produkte sind ideal geschützt und behalten ihren natürlichen Geschmack - dank der praktisch inerten Eigenschaft von Glas. Darüber hinaus genießen Glasverpackungen das Vertrauen der Verbraucher, strahlen eine hohe Wertigkeit aus und verfügen über fast unendliche Gestaltungsmöglichkeiten in puncto Form, Größe, Farbe und Veredelung.

Aus der Glas-Bowl: Frühstück "to go"

Nach Smoothies, Creamies und Chia-Säften bringt True Fruits seit Mai dieses Jahres eine Smoothie-Bowl in die Kühlregale - natürlich für den praktischen "To-go"-Verzehr. Bisher gibt es zwei Sorten in dem Babyglas-ähnlichen Gefäß: Açaí Smoothie Bowl Purple mit Mandel-Dattel-Topping und Kokos Smoothie Bowl Yellow mit Kokoschips-Kakaonibs-Topping. Mit der Einführung der trendigen True-Fruits-Smoothie-Bowls ist das Bonner Unternehmen nicht zum ersten Mal Vorreiter. Die Gründung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...