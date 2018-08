AUSTIN, Texas (USA), Aug. 21, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- QC Games, ein unabhängiger Spieleentwickler, bei dem AAA-Veteranen und hochkarätige Spieleentwickler tätig sind, gab heute sein erstes Spielprojekt bekannt: Breach, ein Mehrspieler-Action-Rollenspiel. Breach, ein Spiel, das Genre durch die Verschmelzung von rollenspielartigem Tiefgang, einem System mit offenen Klassen und explosiver Action-Mechanik in der dritten Person mit ständig wechselnden Herausforderungen in den Missionen wiederbelebt, versetzt Spieler in die Lage, ihren idealen Helden aufzubauen und Monster auf einer "modernen Erde" zu bekämpfen, die mit einer parallelen "mythologischen Erde" zusammengestoßen ist.



Breach ist ein Spielentwicklungsprojekt, an dem unter der Leitung von President/CEO Dallas Dickinson und Game Director/CCO Gabe Amatangelo drei Jahre lang gearbeitet wurde, beide ehemalige Teammitglieder von BioWare, die an wichtigen Titeln wie Star Wars: The Old Republic, der Dragon Age-Serie und dem hochgelobten, nicht fertiggestellten Shadow Realms beteiligt waren.

Sehen Sie sich den Ankündigungstrailer zu BreachHIERan: https://www.youtube.com/watch?v=Si_9mpi89BY

Laden Sie den Ankündigungstrailer zu BreachHIERherunter: https://files.reverbgames.io/4g/Breach_AnnouncementTrailer01b.mov

Laden Sie Bilder und Grafikvorlagen zu BreachHIERherunter: files.reverbgames.io/folder/50/QC_Games

In Breach können Spieler aus Dutzenden von Klassen mit endlosen Anpassungsoptionen wählen und jederzeit in jede Klasse wechseln. Vom explosiven Gunslinger, der Magie mit Technologie verbindet, über die Zeitveränderungsfähigkeiten des Chronomancers bis hin zu den Jonglierkünsten des Auros Gladiators in der Luft gibt es für jeden Spieler in Breach einen Spielstil. Zusätzlich zum Anpassen des perfekten Helden können die Spieler die Rolle des Hauptgegners, des Schleierdämons, übernehmen. Zaubern Sie Fallen, erschaffen Sie Elite-Kreaturen und nutzen Sie die Macht des Besitzes, um Feinde zu kontrollieren, einschließlich mächtiger Boss-Monster, um Helden daran zu hindern, Missionsziele zu erfüllen!

"Bei Breach lag einer der Hauptschwerpunkte darauf, kontinuierlich intensive Action für jede Klasse zu haben, die Sie spielen möchten", erklärt Gabe Amatangelo, Game Director und Chief Creative Officer von QC Games. "Die Kombinationen verschiedener Klassen und Spielerstile erzeugen verschiedene Teamtaktiken, die jede Spielsitzung wirklich einzigartig machen. Und wenn Sie einen menschlichen Spieler haben, der den Schleierdämon steuert, wird das Erlebnis von Breach noch dynamischer und herausfordernder."

Vor 70.000 Jahren war die Menschheit vom Aussterben bedroht, bis eine Gruppe von Unsterblichen den Schleier erschuf und die Erde in zwei Wirklichkeiten aufteilte: eine Realität, die die uns bekannte Erde darstellt, und eine alternative Erde, auf der mythologische Kreaturen gedeihen. Jetzt ist der Schleier zerbrochen und die beiden Welten kollabieren ineinander - mit katastrophalen Folgen. Spieler steuern Helden, die mit dem "Funken" durchdrungen wurden, um über magische Fähigkeiten zu verfügen. Reisen Sie durch die Welt zu bekannten Orten, die von dieser mystischen Parallelerde durchbrochen wurden und treffen Sie auf legendäre mythologische Feinde sowie einen noch ungeklärten böswilligen Geist, den Schleierdämon.

Breach wird später in diesem Jahr über Steam Early Access kostenpflichtig verfügbar sein. Vollständig wird das Spiel in einer kostenlos spielbaren Version 2019 zur Verfügung stehen. Sie können es nicht erwarten, die Verladestationen für Ihre Missionen und Teamkombinationen vorzubereiten? Halten Sie Ausschau nach den bald verfügbaren Daten für die technische Alphaversion und die Early Access-Version, indem Sie dem Spiel auf Twitterfolgen. "Liken" Sie uns auf Facebook und besuchen Sie die offizielle Seite des Spiels auf PlayBreach.com.

QC Games Inc. ist ein in Austin (USA) ansässiger Entwickler von Online-Spielen. QC Games wurde 2015 von Branchenveteranen gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, proprietäre Technologie, erstklassige kreative Talente und erstklassige Methoden zu kombinieren, um großartige Spiele für die ganze Welt zu entwickeln. Ihr Ziel, eine Mehrspieler-Action-Rollenspiel-Erfahrung zu realisieren, die schnelle Action, intuitive Mechanik, jede Menge Anpassungsmöglichkeiten und intensive Spielbarkeit vereint, führte sie dazu, QC Games zu gründen - und zur Geburt ihres Debüt-Spieletitels Breach.

