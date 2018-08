Medieninformation

1. Halbjahr 2018: Schlatter steigert Nettoerlös und Gewinn

S c h l i e r e n, 21. August 2018. Die Schlatter Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 einen Bestellungseingang von CHF 59,4 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 49,1 Mio.) und erzielte einen Nettoerlös von CHF 53,7 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 47,4 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2018 bei CHF 48,2 Mio. (31.12.2017: CHF 42,5 Mio.). Mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 1,6 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 1,0 Mio.) schliesst Schlatter das erste Halbjahr 2018 über Vorjahr ab. Das Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2018 beträgt CHF 1,8 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 1,3 Mio.). In der Berichtsperiode konnte ein positiver Free Cash Flow von CHF 2,0 Mio. erzielt werden (1. Halbjahr 2017: CHF 0,3 Mio.).

Die Schlatter Gruppe war im ersten Halbjahr 2018 gut ausgelastet und konnte den Nettoerlös und das Ergebnis deutlich steigern. Die Inbetriebnahme neuer Anlagengenerationen hat im Segment Schweissen jedoch zu Mehraufwendungen geführt. Im Markt für Gitterschweissanlagen ist eine starke Investitionstätigkeit zu verzeichnen. Insbesondere das volatile, aber volumenträchtige Geschäft mit Armierungsgitter-Schweissanlagen konnte eine deutliche Steigerung erzielen. Im Segment Weben produzieren die Kunden von Schlatter mit hoher Auslastung. Schlatter sieht einen ansprechenden Bedarf für neue hochwertige Maschinen, getrieben durch die hohe Anzahl neuer Papiermaschinen in Asien und insbesondere in China.

Segment Schweissen

Im Segment Schweissen betrug der Bestellungseingang im ersten Halbjahr 2018 CHF 49,8 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 35,3 Mio.). Der Nettoerlös liegt mit CHF 42,4 Mio. über der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2017: CHF 40,2 Mio.). Der Auftragsbestand per 30.6.2018 lag bei CHF 42,0 Mio. (31.12.2017: CHF 34,5 Mio.).

Produktbereich Draht (Armierungs- und Industriegitter)

Im ersten Halbjahr 2018 hat die Fertigstellung der neuen Anlagenkonzepte zur Herstellung von Armierungsgittern zu bedeutenden Mehrkosten geführt. Die neue Generation der Standardmatten Hochleistungsanlage MG316 ist nun ausgereift. Die flexible und automatisch umrüstbare Anlage MG800 wird im zweiten Halbjahr ebenfalls einen technisch stabilen Zustand erreichen, sodass auf zukünftigen Verkäufen wieder höhere Erträge erzielt werden können.

Bedeutende Kapazitäten wurden in die Entwicklung einer neuen, modularen Maschinenplattform investiert. Mit diesem mittel- bis langfristig angesetzten Projekt sollen nachhaltige Wettbewerbsvorteile für den Produktbereich Draht geschaffen werden.

Produktbereich Schienenschweissen

Im Produktbereich Schienenschweissen erwartet die Schlatter Gruppe bei den stationären Maschinen einen weiterhin stabilen Markt, jedoch kein Wachstum. Im Bereich des mobilen Schienenschweissens wurde ein Partner für günstigere Fahrzeuglösungen aufgebaut, sodass die Schlatter-Lösungen auch in zusätzlichen Märkten angeboten werden können.

Segment Weben

Das Segment Weben erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Bestellungseingang von CHF 9,6 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 13,8 Mio.). Der Nettoerlös erreichte ein Volumen von CHF 11,3 Mio. (1. Halbjahr 2017: CHF 7,2 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2018 bei CHF 6,3 Mio. (31.12.2017: CHF 8,0 Mio.).

Das Segment Weben ist im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Obwohl der Bestellungseingang im Vergleich zur Vorjahresperiode geringer ausfällt, sind die Erwartungen für das Gesamtjahr positiv. Der Bestellungseingang fällt aufgrund der geringen Zahl der Projekte mit jeweils grösseren Auftragsvolumen aperiodisch an.

Die Taktzahl der Maschinen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen wurde weiter erhöht, was dem Kunden eine bessere Produktivität ermöglicht. Die Nachfrage nach Ausrüstungsmaschinen hat vermehrt angezogen. Für Schlatter bietet sich die Chance, die neu entwickelte Thermofixieranlage, ein Kernmodul bei den Ausrüstungsmaschinen, einzusetzen. Das Drahtwebgeschäft hat im ersten Halbjahr solide zum Umsatz beigetragen. Nachgefragt werden insbesondere Maschinen zur Herstellung von Sicherheits- und Moskitogeweben.

Ausblick

Der Bestellungseingang im ersten Halbjahr 2018 konnte im Segment Schweissen deutlich gesteigert werden. Die Massnahmen zur Verkaufsoffensive im Vertrieb wie beispielsweise der Aufbau zusätzlicher Verkaufsressourcen in den Emerging Markets oder die Eröffnung eines Verkaufs- und Servicestützpunkts in China zeigen positive Wirkungen. Ebenso befindet sich das Massnahmenpaket zur Steigerung des Servicegeschäfts plangemäss in Umsetzung. Weitere Schwerpunkte bilden Projekte zur Effizienzsteigerung, Programme zur Kostensenkung und die Entwicklung einer Produktplattform. Die Durchlaufzeit der Kundenprojekte soll verkürzt und die Flexibilität in der Organisation erhöht werden.

Unsicherheit entsteht durch die Handelszölle, welche in verschiedenen Regionen eingeführt wurden. Diese können sich in der nahen Zukunft negativ auf die Investitionsbereitschaft in Gitterschweissanlagen und Webanlagen auswirken.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten der Verwaltungsrat und das Management weiterhin ein Ergebnis über dem Vorjahr.

Die Schlatter Gruppe ist ein führender Anlagenbauer von Widerstandsschweisssystemen für Armierungsgitter, Industriegitter und Eisenbahnschienen sowie Web- und Ausrüstungsmaschinen für Papiermaschinenbespannungen sowie Drahtgewebe und -gitter. Mit ihrem langjährigen Know-how in der Anlagentechnik, mit Innovationskraft und zuverlässigem Kundenservice garantiert die im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange kotierte Unternehmensgruppe für leistungsstarke und werthaltige Produktionsanlagen.

Kennzahlen Schlatter Gruppe

1. Halbjahr 2018 1. Halbjahr 2017 2. Halbjahr 2017 2017 Nettoerlös CHF Mio. 53,7 47,4 53,7 101,1 Veränderung zum Vorjahr % 13,3 19,1 5,9 11,7 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Mio. 1,6 1,0 1,5 2,5 in % vom Nettoerlös % 3,0 2,1 2,8 2,5 Konzernergebnis CHF Mio. 1,8 1,3 1,6 2,9 in % vom Nettoerlös % 3,4 2,8 2,9 2,8 Konzernergebnis je Namenaktie CHF 1.66 1.19 1.41 2.60 Bestellungseingang CHF Mio. 59,4 49,1 45,5 94,6 Auftragsbestand am Periodenende CHF Mio. 48,2 50,9 42,5 42,5 Free Cash Flow1 CHF Mio. 2,0 0,3 Mitarbeiterbestand am Periodenende2 Vollzeitst. 356 335 345 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand Vollzeitst. 348 326 340 30.6.2018 31.12.2017 Verzinsliches Fremdkapital CHF Mio. 0,5 0,3 Nettofinanzguthaben (-verschuldung)3 CHF Mio. 13,0 11,2 Gearing4 % 0,0 0,0 Umlaufvermögen CHF Mio. 51,9 49,8 Anlagevermögen CHF Mio. 6,7 6,3 Fremdkapital CHF Mio. 31,5 30,7 Eigenkapital CHF Mio. 27,1 25,4 Eigenfinanzierungsgrad % 46,3 45,3