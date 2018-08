Der Dax dürfte am Morgen unverändert starten. Der Fokus liegt heute auf einem Treffen, wie der Brexit über die Bühne gehen soll.

Nach drei schwachen Wochen infolge ist am Montag die Zuversicht am deutschen Aktienmarkt zurückgekehrt. Der Leitindex Dax beendete den Handel mit Gewinnen, er schloss ein Prozent höher auf 12.331 Punkten.

In der Woche zuvor war der Börsenbarometer noch um 1,7 Prozent gefallen. Auslöser war auch der Kurseinbruch des Pharmariesen Bayer, nachdem ein US-Gericht der US-Tochter Monsanto im Streit um eine vermeintlich durch das Herbizid Glyphosat verursachten Krebserkrankung eine Millionenstrafe auferlegt hatte.

Am Dienstag dürfte der Dax kaum verändert starten. Der deutsche Leitindex notiert beim Online-Broker IG Markets vorbörslich bei 12.227 Punkten - ein Minus von knapp vier Punkten gegenüber dem Vortagesschluss.

1 - Vorgabe aus den USA

Hoffnungen darauf, dass die USA und China eine Lösung im anhaltenden Handelsstreit finden werden, stützten am Dienstag die US-Börsen. Eine Delegation Chinas reist in dieser Woche zu Gesprächen in die USA. Der Dow-Jones-Index schloss 0,4 Prozent höher auf 25.758 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 0,2 Prozent auf 2857 Zähler an. Der Nasdaq verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 7821 Punkte.

Bei den Einzelwerten standen unter anderem Pepsico und Sodastream im Fokus der Investoren. Der US-Getränkehersteller will den israelischen Wassersprudel-Hersteller kaufen. Pepsico-Aktien verloren leicht an Wert, Sodastrems Wertpapiere stiegen zwischenzeitlich um mehr als 9 Prozent an.

