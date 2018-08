US-Präsident Trump rechnet nicht mit einem Ergebnis bei den anstehenden Verhandlungen mit China. Er greift in dem Zusammenhang auch die Notenbank Fed an, da ihre Zinserhöhungen im Handelsstreit nicht hilfreich seien.

US-Präsident Donald Trump hat Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China gedämpft. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters signalisierte er am Montag, einen langen Atem zu haben. Es gebe keinen Zeitrahmen zur Beendigung des Konflikts. Bei den Verhandlungen diese Woche in Washington werde wohl nicht viel herauskommen.

Der Handelsstreit belastet bereits viele Unternehmen und drückt auf die Stimmung in der Wirtschaft. Trump stört sich an dem riesigen Defizit seines Landes im Handel mit China und Europa. Er hat deswegen Sonderzölle erhoben und plant weitere Maßnahmen. Allerdings antworteten China und die EU mit höheren Abgaben auf Importe ...

