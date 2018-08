Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 50 Euro angehoben. Die im Zuge der Halbjahreszahlen bestätigte Jahresprognose für das operative Ergebnis (FFO) sei ungeachtet der höheren Investitionen in der zweiten Jahreshälfte konservativ, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Dynamik im Berliner Immobilienmarkt halte an. Zudem sollte sich die Expansion in das Segment mit Pflegeeinrichtungen auszahlen./ajx/ag

Datum der Analyse: 21.08.2018

ISIN DE000A0HN5C6

AXC0037 2018-08-21/07:26