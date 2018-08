Herisau - Das Industrieunternehmen Huber+Suhner (H+S) hat im ersten Halbjahr 2018 den Umsatz klar im zweistelligen Bereich gesteigert und den Gewinn um über einen Drittel. Das Wachstum war dabei geografisch gesehen und nach den verschiedenen Marktsegmenten breit abgestützt. Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen ein ebenfalls zweistelliges Wachstum in Aussicht.

Das erste Halbjahr sei stark ausgefallen, teilte die in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik aktive Gesellschaft am Dienstag mit. So erhöhte sich der Umsatz um gut 15 Prozent auf 474,0 Millionen Franken und der Auftragseingang gar um über 21 Prozent auf 516,8 Millionen. Organisch, das heisst ohne den positiven Währungs- und Kupfereinfluss von insgesamt 3,9 Prozent, zogen die Verkäufe um 11,5 Prozent immer noch zweistellig an.

Umsatz und Bestellungseingang wuchsen dabei in allen drei Hauptregionen zweistellig. Von den Verkäufen entfallen 42 Prozent auf die Hauptregion Europa, Naher Osten und Afrika, inklusive der Schweiz, rund 40 Prozent auf die Region Asien/Pazifik und 18 Prozent auf den amerikanischen Kontinent.

