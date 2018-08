IRW-PRESS: Medigene AG: Medigene AG: Medigene und Structured Immunity arbeiten für verbesserte T-Zellrezeptoren-Entwicklung zusammen

Medigene AG: Medigene und Structured Immunity arbeiten für verbesserte T-Zellrezeptoren-Entwicklung zusammen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Planegg (21.08.2018) - Structured Immunity bewertet Spezifität und Erkennungseigenschaften eines T-Zell-Rezeptors mit eigener Strukturimmunologie-Plattform

Structured Immunity, ein auf die Optimierung und Validierung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-Proteinen spezialisiertes Biotechnologie-Unternehmen, und die Medigene AG, ein führendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung von Immuntherapien zur Behandlung von Krebs befasst, kündigten heute eine Forschungskooperation an. Structured Immunity wird dabei seine Immunologie-Expertise zur Unterstützung von Medigenes TCR-Forschungsaktivitäten zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Medigene Structured Immunity einen in der Entwicklung fortgeschrittenen TCR-Kandidaten für ein vielversprechendes, solides Tumorziel zur Verfügung stellen. Structured Immunity wird die Spezifität und die Erkennungseigenschaften dieses TCR unter Verwendung ihrer etablierten strukturanalytischen Immunologietechnologien untersuchen.

Die Vereinbarung bildet den formalen Beginn der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, auch mit der Perspektive zukünftiger weiterer Partnerschaften und Kooperationsmöglichkeiten.

"Wir freuen uns sehr über diese strategische Zusammenarbeit mit Medigene, einem führenden Unternehmen im Bereich der Immuntherapie. Gemeinsam wollen wir die Validierung und Optimierung von in der Entwicklung fortgeschrittenen T-Zell-Rezeptor-Kandidaten verbessern", sagte David Hardwicke, Mitbegründer und Präsident von Structured Immunity. "Die Partnerschaft mit Medigene wird unsere Plattformtechnologie weiter validieren und den Wert der struktur-analytischen Immunologie für die TCR-Entwicklung demonstrieren." Die Zusammenarbeit umfasst auch die Expertise des Forschungslabors von Dr. Brian Baker an der Universität von Notre Dame sowie die Beratung und Unterstützung des IDEA Centers von Notre Dame. "Wir möchten den wissenschaftlichen Beitrag von Dr. Baker würdigen und danken dem IDEA Center für die Unterstützung bei der Entwicklung von Structured Immunity", sagte Hardwicke.

Prof. Dolores Schendel, CEO und CSO der Medigene AG, kommentiert : "Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit Structured Immunity, die auf die struktur-biologischen Wechselwirkungen zwischen einem T-Zell-Rezeptor und dem entsprechenden MHC-Peptid-Komplex fokussiert. Da die Erkennungsstelle zwischen diesen beiden Komplexen relativ klein ist, ist es notwendig, die genauen Bindungsaffinitäten der Zielpeptide zu bestimmen. Wir sind davon überzeugt, dass die Technologie von Structured Immunity uns dabei helfen kann, optimale und hochwirksame TCRs auszuwählen, die das Potenzial haben, die Wirksamkeit und Sicherheit unseres therapeutischen Ansatzes zu verbessern. Dies unterstützt unser Ziel, hoch-effiziente Zelltherapien auf den Markt zu bringen."

Über Medigenes TCR-Ts: Die TCR-T Technologie zielt darauf ab, körpereigene T-Zellen des Patienten mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren auszustatten. Die bezüglich ihres Rezeptors modifizierten T-Zellen sind dadurch in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und wirksam zu zerstören. Dieser immuntherapeutische Ansatz versucht, die bestehende Toleranz gegenüber den Krebszellen und die tumor-induzierte Immunsuppression im Patienten zu überwinden, indem T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers (ex vivo) aktiviert und modifiziert werden.

Die TCR-T-Therapie wurde entwickelt, um eine höhere Anzahl potentieller Tumorantigene als andere T-Zell-basierte Immuntherapien, wie die chimäre Antigenrezeptor-T-Zell (CAR-T) -Therapie, zu verwenden. Medigenes erste klinische Studie mit MDG1011 für AML, MM und MDS hat 2018 begonnen. Das Unternehmen baut eine Pipeline rekombinanter T-Zell-Rezeptoren auf und kooperiert mit bluebird bio, Inc. für die Entwicklung von sechs TCR-Ts.

Die Medigene AG (FWB: MDG1, ISIN DE000A1X3W00, Prime Standard, TecDAX) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Weitere Informationen unter https://www.medigene.de

Über Structured Immunity: Structured Immunity ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die Entwicklung von TCR-basierten Therapeutika zu beschleunigen und zu risikominimieren. Structured Immunity ist spezialisiert auf strukturelle Validierung und Optimierung der TCR-Spezifität. Das Unternehmen schließt aktiv Partnerschaften mit biopharmazeutischen Unternehmen, um eine verbesserte Validierung und Optimierung von TCR-Proteinen für eine sicherere und effektivere therapeutische Verwendung zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter http://structuredimmunity.com

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Kontakt:

Medigene AG

Julia Hofmann, Dr. Robert Mayer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

E-mail: investor@medigene.com

Structured Immunity

David Hardwicke

Tel.: +1-574-383-7828

E-mail: dave@structuredimmunity.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com), wir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

(Ende)

Aussender: Medigene AG

Adresse: Lochhamer Straße 11, 82152 Planegg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 33 3301

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44342

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44342&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE000A1 X3W00

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN DE000A1X3W00

AXC0047 2018-08-21/07:37