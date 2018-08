The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BS63 XFRA DE0001104735 BUND SCHATZANW. 18/20 BD00 BON EUR Y

CA XFRA DE000DDA0MA5 DZ BANK IS.A994 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0MB3 DZ BANK IS.A995 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0NN22 DEKA STUFENZINS ANL 17/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BGDYG020 BALISE SPRINGS 18/28 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA JP560800AJ85 PHILIPPINES 18-21 8 BD00 BON JPY N

CA XFRA JP560800BJ84 PHILIPPINES 18-23 9 BD01 BON JPY N

CA XFRA US912796QV41 US TREASURY BILL 2019 ZO BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QX07 US TREASURY BILL 2019 ZO BD01 BON USD N

CA C0B XFRA CA53677L1040 LITELINK TECHS EQ00 EQU EUR N

CA TRU XFRA DE000A2NB7S2 TRAUMHAUS AG INH O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA F500 XFRA LU1437017863 AIS-A.IND.S+P500UETF D EQ00 EQU EUR Y

CA MIVU XFRA LU1589349734 AIS-A.MSCI USA M.V.F.UEDL EQ00 EQU EUR Y

CA 3FS XFRA FR0010722819 KALRAY SA EO10 EQ01 EQU EUR Y

CA SMTU XFRA LU1589350070 AIS-A.US.E.M.S.A.S.B.UEDL EQ01 EQU EUR Y

CA XFRA ZAE000259479 PEPKOR LTD. EQ01 EQU EUR N