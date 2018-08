The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0022271362 CIE F.FONCIER 05-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA XS1273480142 KOREA DEV.BK 15/18 MTN BD00 BON CNY N

CA XFRA DE000LFA0927 LFA F.B.BAYERN IS.R1092 BD01 BON EUR N

CA XFRA US4581X0BR83 INTER-AMER.DEV.BK11/18MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB3N71 LB.HESS.THR.CARRARA08M/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3PK6 LB.HESS.THR.CARRARA08W/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0591029409 TESCO PERS.FIN. 11/18 MTN BD02 BON GBP N

CA XAIT XFRA LU0194163050 DB PL.IV-CROC.EO.R1C INH. FD00 EQU EUR N