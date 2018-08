FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

19C XFRA IL0011259137 CAESARSTONE LTD. IS -,04 0.131 EUR

EQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 1.998 EUR

PW2 XFRA US7391281067 POWELL IND. INC. DL -,01 0.228 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.307 EUR

E905 XFRA DE000ETF9058 COMSTAGE 1-SDAX UCI.ETF I 0.569 EUR

E908 XFRA DE000ETF9082 COMSTAGE 1-TECDAX U.ETF I 0.177 EUR

R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.397 EUR

E901 XFRA DE000ETF9017 COMSTAGE 1-DAX UCIT.ETF I 3.016 EUR

E903 XFRA DE000ETF9033 COMSTAGE 1-DIVDAX U.ETF I 5.483 EUR

E907 XFRA DE000ETF9074 COMSTAGE 1-MDAX UCI.ETF I 2.886 EUR

E950 XFRA DE000ETF9504 COMSTAGE 1-EO ST.50 U.E.I 0.964 EUR

1IP XFRA AU000000IPH9 IPH LTD 0.070 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.094 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.016 EUR

PF6 XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP. 0.066 EUR

C032 XFRA LU1104574725 COMST.-MSCI ITALY TRN I 3.022 EUR

C033 XFRA LU1104577314 COMST.-MSCI SPAIN TRN I 0.643 EUR

CK0 XFRA GB00BDCPN049 COCA-COLA EU.PA. EO -,01 0.260 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.158 EUR

LHU XFRA US5255582018 LEMAITRE VASCULAR DL -,01 0.061 EUR

DNQA XFRA US29446M1027 EQUINOR ASA ADR/1 NK 2,50 0.202 EUR

E960 XFRA DE000ETF9603 COMSTAGE 1-ST.E.600 U.E.I 0.819 EUR