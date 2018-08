FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

VF2 XFRA US92342Y1091 VERIFONE SYS.INC. DL -,01

CNE XFRA HK0257001336 CHINA EVERBRIGHT I.

E2E XFRA CA2196361075 CORO MINING CORP.

XFRA CA00249A1084 AXS BLOCKCHAIN SOL.