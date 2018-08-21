FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MLT XMAL MT0000610106 MLT ORD B EUR 0.50 0.013 EUR
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.08.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MLT XMAL MT0000610106 MLT ORD B EUR 0.50 0.013 EUR