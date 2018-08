MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2017/2018 DGAP-News: MeVis Medical Solutions AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/9-Monatszahlen MeVis Medical Solutions AG: MeVis veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2017/2018 21.08.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erwartungsgemäßer Umsatzrückgang auch im dritten Quartal * Umsatz im dritten Quartal mit 3,9 Mio. etwa 12 % unter Vorjahresniveau * EBIT in den ersten neun Monaten in Höhe von EUR 4,4 Mio. (gegenüber EUR 5,3 Mio. im Vorjahr) * EBIT-Marge stabil bei 37 % (Vorjahr 38%) * Ergebnis nach Steuern von EUR 5,1 Mio. (gegenüber EUR 4,0 Mio. im Vorjahr) Bremen, 21. August 2018 - Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der medizinischen Bildgebung, gibt die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2017/2018 bekannt (Berichtszeitraum 1. Oktober 2017 bis 30. Juni 2018). Der Umsatz lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 mit TEUR 3.900 etwa 12 % unter Vorjahresniveau (TEUR 4.400). Dabei sanken im dritten Quartal das Lizenzgeschäft um 28 % auf TEUR 995 (i. Vj. TEUR 1.383) und das Wartungsgeschäft um 9 % auf TEUR 1.632 (i. Vj. TEUR 1.799) gegenüber der Vorjahresperiode. Das Dienstleistungsgeschäft ist von TEUR 1.256 in der Vorjahresperiode auf TEUR 1.270 marginal gestiegen. Die Umsatzerlöse betrugen somit in den ersten neun Monaten TEUR 12.133 (i. Vj. TEUR 14.196) und verteilten sich auf die Segmente Digitale Mammographie mit TEUR 8.192 (i. Vj. TEUR 8.984) und Sonstige Befundung mit TEUR 3.941 (i. Vj. TEUR 5.212). In den Erlösen im Segment Sonstige Befundung ist im Vorjahr auch der einmalige Umsatz aus dem Verkauf von MeVisLab Nutzungsrechten über TEUR 1.800 enthalten. Mit einem Anteil von 68 % (i. Vj. 72 %, ohne einmaligen Umsatz aus Verkauf der Nutzungsrechte) stellte das Segment Digitale Mammographie auch weiterhin den Hauptumsatzträger dar. Somit konnte im dritten Quartal ein EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) von TEUR 1.304 bzw. in den ersten neun Monaten von TEUR 4.440 erwirtschaftet werden, gegenüber TEUR 1.717 bzw. TEUR 5.327 in den Vorjahresperioden. Die EBIT-Marge ist mit 37 % in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreswert von 38 % weitestgehend stabil geblieben. Das Finanzergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf TEUR 685 (i. Vj. TEUR -211). Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr gab es beim Saldo aus Erträgen und Aufwendungen aus Kursdifferenzen in Höhe von TEUR 120 (i. Vj. TEUR -502) sowie beim Ergebnis der nach der Equity-Methode bilanzierten 51%igen Anteile an der MeVis BreastCare GmbH & Co. KG in Höhe von TEUR 461 (i. Vj. TEUR 173). Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf TEUR 5.122 (i. Vj. TEUR 3.967), was einem unverwässerten Ergebnis je Aktie von EUR 2,81 (i. Vj. EUR 2,18) entspricht. "Wie erwartet hat sich auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres der Umsatz besonders im Bereich der Mammographie im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Jedoch konnte durch gutes Kostenmanagement die EBIT-Marge auf einem attraktiven Niveau von 37 % gehalten werden. Erfreulicherweise konnten im abgelaufenen Quartal erste Umsätze aus einem gemeinsamen Projekt mit Varex Imaging realisiert werden, welches in den nächsten Monaten fortgesetzt wird. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Mitarbeit an innovativen Softwaremodulen im medizinischen aber auch zunehmend im industriellen Bereich." sagte Marcus Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender der Mevis Medical Solutions AG. Dr. Robert Hannemann, Finanzvorstand der MeVis Medical Solutions AG ergänzte: "Wir halten daher an der Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest und erwarten einen deutlichen Umsatzrückgang auf zwischen EUR 14,5 Mio. und EUR 15,0 Mio. und ein EBIT zwischen EUR 3,0 Mio. und EUR 3,5 Mio." Die Finanzberichte der Gesellschaft stehen zum Download auf folgender Internetseite bereit: http://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte/ 21.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MeVis Medical Solutions AG Caroline-Herschel-Str. 1 28359 Bremen Deutschland Telefon: +49 421 224 95 0 Fax: +49 421 224 95 999 E-Mail: ir@mevis.de Internet: http://www.mevis.de ISIN: DE000A0LBFE4 WKN: A0LBFE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715729 21.08.2018

