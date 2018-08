Düsseldorf (ots) - Nach dem großen Erfolg der Multi-EM "European Championships" in Glasgow und Berlin kann sich der Geschäftsführer der Deutschen Basketball-Bundesliga eine Kooperation deutscher Ballsport-Verbände vorstellen. "Ich fand das Konzept herausragend und auch spannend, dass es von den öffentlich-rechtlichen Sendern so mitgetragen und beworben wurde", sagte Stefan Holz der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Ich habe durchaus Fantasie für Teamsport-Projekte abseits des Fußballs." Ein konkretes Projekt wollte Holz noch nicht benennen, aber: "Wir werden von Seiten der BBL gemeinsam mit anderen Ligen die Köpfe zusammenstecken und schauen, ob wir Ansätze finden." Bereits jetzt sind die BBL, die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) und die Handball-Bundesliga (HBL) zusammen mit der Fußball-Bundesliga in der "Initiative Profisport Deutschland" organisiert.



