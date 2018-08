DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAG

Dienstag bis Freitag: In der Türkei ruht das Geschäft an den Finanzmärkten wegen des islamischen Opferfestes.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat erneut die Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) kritisiert. "Ich bin nicht begeistert davon, dass er die Zinsen erhöht", sagte Trump am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den von ihm nominierten Fed-Chef Jerome Powell. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, sagte der Präsident, er glaube an eine Fed, die "das tut, was gut für das Land ist". Dass ein US-Präsident die Zinspolitik der Notenbank in Frage stellt, ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Die Fed ist in ihren Entscheidungen unabhängig. Trumps Kritik kann die Sorge auslösen, dass die Notenbank nicht entschieden genug gegen Inflation vorgehen könnte. Powell hatte Mitte Juli versichert, dass die Fed "politische Erwägungen nicht berücksichtigt".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1H

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion 0,0-prozentiger Schatzanweisungen mit Laufzeit September 2020 im Volumen von 4 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion inflationsindexierter, 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,1 Mrd GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.858,20 -0,01 Nikkei-225 22.241,91 0,19 Schanghai-Comp. 2.732,33 1,25 DAX 12.331,30 0,99 DAX-Future 12.315,00 0,69 XDAX 12.321,15 0,69 MDAX 26.502,64 0,47 TecDAX 2.917,25 1,25 EuroStoxx50 3.393,67 0,61 Stoxx50 3.076,80 0,54 Dow-Jones 25.758,69 0,35 S&P-500-Index 2.857,05 0,24 Nasdaq-Comp. 7.821,01 0,06 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,68% +12

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,65 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,30 0,30 -0,13 USA 2 Jahre 2,60 2,58 0,71 USA 10 Jahre 2,83 2,82 0,42 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,09 0,09 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Freundlich - Vor allem die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China im Vorfeld der wieder startenden Gespräche zwischen beiden Parteien trieb die Kurse an. Die Türkei-Krise schwelte zunächst eher im Hintergrund weiter. In der Türkei ruht das Geschäft in dieser Woche ab Dienstag wegen des islamischen Opferfests. Die Mailänder Börse wurde von Atlantia gebremst, die um 4,7 Prozent fielen. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass der stellvertretende Regierungschef gesagt hatte, die Atlantia-Tochter Autostrade werde "nie wieder unsere Brücken und Straßen verwalten". Auch Bankenaktien in Mailand blieben zurück. "Die Unsicherheit über die italienische Politik belastet den Markt", sagte ein Händler. Der Markt befürchte, das Brückenunglück könnte als Grund für noch mehr Schulden herhalten. Mit angeführt wurde die Aufwärtsbewegung von den Rohstoffwerten, deren Stoxx-Branchen-Index 0,9 Prozent gewann. Die Rohstoffaktien und andere konjunktursensitive Werte könnten laut Händlern besonders stark von einer Entspannung im Handelsstreit profitieren.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX führten Bayer die Gewinnerliste an. Nach dem jüngsten Kurssturz wegen der Probleme um die Tochter Monsanto und deren umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat stiegen sie um 3,0 Prozent auf 80,78 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben die Aktien mit einem Kursziel von 95 Euro und "Outperform" wieder auf ihre Beobachtungsliste genommen. BASF, zuletzt im Sog von Bayer ebenfalls sehr schwach, gewannen 1,7 Prozent. Linde erholten sich mit dem Gesamtmarkt um 2,5 Prozent und profitierten von der Genehmigung der geplanten Fusion zwischen Linde und Praxair durch die EU. Allerdings gilt vor allem die noch ausstehende Genehmigung durch die US-Kartellbehörden als problematisch. Im TecDAX setzten Wirecard ihre Hausse mit immer neuen Rekordkursen fort. Sie rückten um 3,2 Prozent auf 184,60 Euro vor. Warburg hatte das Kursziel nun auf 205 von 185 Euro angehoben.

XETRA-NACHBÖRSE

Wirecard wurden weitere 1,5 Prozent höher gestellt. "Seit klar ist, dass die Aktie in den DAX kommt, ist sie nicht mehr zu halten", sagte ein Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Anleger spielten weiter die Hoffnung auf konstruktive Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt, die ab Mittwoch stattfinden sollen. Nur etwas gedämpft wurde die Stimmung vom Streit der USA mit der Türkei. US-Präsident Donald Trump hatte den Vorschlag der türkischen Seite auf eine Verständigung abgelehnt. Am Aktienmarkt standen Übernahmen im Blick. Pepsico übernimmt den Hersteller von Wassersprudlern Sodastream und Tyson Foods kauft die Sparte Keystone Foods von der brasilianischen Marfrig Global Foods. Pepsico sanken um 0,1 Prozent, während Sodastream 9,4 Prozent zulegten. Tyson Foods tendierten 1,6 Prozent höher. Tesla gaben um 1,0 Prozent nach und zeigten sich damit klar von den Tagestiefs erholt. JPM hatte das Kursziel drastisch gesenkt und die Einstufung "Untergewichten" bekräftigt. Des Weiteren gab es Berichte, wonach sich der saudische Staatsfonds PIF in Gesprächen über einen Einstieg beim Tesla-Wettbewerber Lucid Motors befindet. CEO Musk hatte zuletzt die Hoffnungen genährt, die Saudis könnten bei seinem Unternehmen einsteigen. Nike legten um 3,0 Prozent zu nach positiven Analystenkommentaren. Conocophillips legte einen Rechtsstreit bei, worauf der Kurs um 1,1 Prozent stieg.

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank um 4 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Analysten begründeten das Interesse an US-Anleihen mit den diversen US-Handelskonflikten und den daraus drohenden Risiken. Zudem dürfte die Kritik von US-Präsident Donald Trump am Zinssteigerungstrend der Fed eine Rolle gespielt haben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1537 +0,4% 1,1491 1,1440 EUR/JPY 127,02 +0,4% 126,46 126,34 EUR/CHF 1,1405 +0,1% 1,1390 1,1370 EUR/GBR 0,8986 +0,1% 0,8979 0,8964 USD/JPY 110,11 +0,1% 110,05 110,44 GBP/USD 1,2839 +0,3% 1,2797 1,2762 Bitcoin BTC/USD 6.344,55 -1,8% 6.463,53 6.474,33

Der Euro stieg nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer auf 1,1473 Dollar im späten Geschäft. Bedenken bezüglich der italienischen Staatsfinanzen hatten die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1394 Dollar gedrückt: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke will ein Koalitionspartner der Regierung 80 Milliarden Euro in die Sanierung der Infrastruktur investieren. Damit verstieße Italien womöglich gegen EU-Defizitkriterien. Im späteren Tagesverlauf dominierte eine Dollarschwäche auf breiter Front das Geschehen. Belastet wurde der Dollar von Berichten über Kritik an den geldpolitischen Straffungen der US-Notenbank durch US-Präsident Trump.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,69 66,43 +0,4% 0,26 +12,9% Brent/ICE 72,26 72,21 +0,1% 0,05 +12,6%

Die Aussicht auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China stützte die Ölpreise, weil Anleger Risiken wegen eines globalen Wirtschaftsabschwungs und damit einer nachlassenden Nachfrage auspreisten. Etwas gebremst wurde der Preisauftrieb von der Nachricht, dass die US-Regierung 11 Millionen Barrel der strategischen Ölreserve verkaufen will. WTI stieg um 0,8 Prozent auf 66,43 Dollar. Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 72,21 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,20 1.190,52 +0,4% +4,69 -8,3% Silber (Spot) 14,81 14,76 +0,3% +0,05 -12,6% Platin (Spot) 799,80 795,50 +0,5% +4,30 -14,0% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,5% +0,01 -19,7%

Mit dem schwächelnden Dollar machte der Goldpreis den größten Sprung nach vorn seit Ende Juli. Die Feinunze verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1.190 Dollar. Da China einen der größten Goldkäufer stellt, befeuerte die Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts auch den Goldpreis. Denn bei einem wirtschaftlichen Abschwung in China dürfte die Nachfrage dort auch wegen der Renminbi-Abwertung leiden, hieß es. Die chinesische Währung legte aber zu und mit ihr die Goldpreise. Für Auftrieb beim zinslosen Gold sorgte auch die Kritik US-Präsident Trump an den steigenden Zinsen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

RATING ITALIEN

Moody's verlängert die Frist zur Überprüfung der Bonität Italiens bis Ende Oktober. Die Ratingagentur will zunächst die Aktualisierung der mittelfristigen Finanzpläne und des Haushaltsplans 2019 durch die Regierung abwarten.

VENEZUELA

Im Kampf gegen die Inflation sind in Venezuela am Montag neue Geldscheine in Umlauf gebracht worden. Die Landeswährung Bolivar verfügt nun über fünf Nullen weniger. Die Maßnahme ist Teil einer Reihe umstrittener Reformen von Staatschef Nicolas Maduro angesichts der schweren Wirtschaftskrise. Wirtschaftsvertreter bezeichneten die Einführung des neuen Bolivar als kontraproduktiv. Die Maßnahme werde die wirtschaftliche Instabilität weiter verschärfen.

BIOTEST

kann das Präparat Cytotect demnächst in vier weiteren europäischen Ländern einführen. Zu den bisherigen acht Ländern mit rein nationaler Zulassung kämen nun insgesamt vier weitere "hochinteressante" Märkte hinzu, so das Unternehmen. Das Produkt ist zur Prophylaxe klinischer Manifestationen einer CMV (Cytomegalie-Virus)-Infektion bei Patienten unter immunsuppressiver Therapie, insbesondere bei Transplantat-Empfängern, zugelassen.

BHP BILLITON

hat im Geschäftsjahr 2017/18 zwar wegen Einmaleffekten unter dem Strich einen Gewinnrückgang von 37 Prozent verbucht, bereinigt legte das Ergebnis aber dank höherer Preise und Produktionsmengen bei den meisten Rohstoffen deutlich zu. Der Nettogewinn sank auf 3,7 von 5,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. BHP musste Abschreibungen von 5,2 Milliarden Dollar hauptsächlich wegen des Verkaufs des Schieferölgeschäfts in den USA vornehmen. Der bereinigte Gewinn kletterte um ein Drittel auf 8,93 Milliarden Dollar.

CREDIT AGRICOLE

Die EZB hat die Großbank wegen der Verletzung von Kapitalvorschriften mit einer Geldbuße von 4,3 Millionen Euro belegt.

