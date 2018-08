Creso Pharma Limited stärkt Marktpräsenz in UK durch Geschäftsvereinbarung mit Pharmacare Europe Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Link die Unternehmensneuigkeiten von Creso Pharma Limited (ASX:CPH, FRA: 1X8): Creso Pharma stärkt seine Marktpräsenz in UK durch eine Geschäftsvereinbarung mit Pharmacare Europe zur Vermarktung von cannaQIX® und weiteren Produkten HIGHLIGHTS: Creso Pharma unterzeichnet mit Pharmacare Europe eine Geschäftsvereinbarung, um die Vermarktung und den Vertrieb seiner einzigartigen CBD-Nutrazeutika- Produktlinie cannaQIX® auf Hanfbasis sowie weiterer Gesundheitsprodukte für den menschlichen Konsum in UK voranzutreiben Die Produkte werden unter der Pharmacare-Dachmarke Naturopathica...

