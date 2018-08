Wer Ende November letzten Jahres Steinhoff (WKN:A14XB9)-Aktien gekauft hat, der musste ungefähr 3,50 Euro je Aktie bezahlen. Heute bekommst du sie für 14 Cent das Stück (Stand: 19.08.2018). Wenn du direkt nach dem Kurseinbruch infolge des Bilanzskandals gekauft hast, dann hat sich dein Investment-Stand heute wohl ebenfalls negativ entwickelt. Das ist wirklich blöd gelaufen! Aber jede Niederlage bietet die Chance, etwas aus ihr zu lernen. Niederlagen können uns also dabei helfen, bessere Investoren zu werden! Wenn du Steinhoff-Aktien besitzt, dann solltest du den Kopf also nicht in den Sand stecken, sondern dir eine der folgenden drei Fragen stellen! Szenario 1: Du ...

Den vollständigen Artikel lesen ...