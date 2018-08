Am 29. März 2019 verlässt Großbritannien endgültig die Europäische Union. Für deutsche Konzerne schlägt dann die Stunde der Wahrheit. Gibt es weiterhin Zugang zum EU-Binnenmarkt oder werden die wirtschaftlichen Verbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt? Viele europäische Großkonzerne sind deshalb bereits äußerst beunruhigt, und das durchaus begründet. Die Wirtschaftsprüfer von Deloitte sehen vor allem in den Bereichen Automotive und Energie große Risiken, während das Beratungsunternehmen Oliver Wyman und die Anwaltssozietät Clifford Chance für die deutsche Wirtschaft mit jährlichen Kosten von 9 Mrd. Euro rechnen. Auch der Bankensektor am Finanzplatz London wird durch den Brexit erheblichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...