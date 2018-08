flatex Morning-news Öl (Brent)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent im Oktober-Kontrakt an der IPE konnte sich jüngst behaupten. Die Erholungsbewegung vom Donnerstag setzte sich nun den dritten Handelstag in Folge fort. Die sich erholenden Aktienmärkte am Montag in Asien-Pazifik und Europa und der leicht schwächere US-Dollar trugen zu einer weiteren Stabilisierung bei. Zusätzlich entspannte sich die Lage in Bezug auf die Handelskonflikte ein wenig und auch das fallende Rohölangebot aus dem Iran trug zu leicht höheren Rohölnotierungen bei.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 17. Mai 2018 bei 79,59 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 15. August 2018 bei 70,30 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ableitbar. Die Widerstände befänden sich bei 72,84/74,94/76,04/77,40 und 79,59 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 70,30 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 68,10/66,75 und 64,55 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

