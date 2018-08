Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat erneut die Zinspolitik der US-Notenbank (Fed) kritisiert. "Ich bin nicht begeistert davon, dass er die Zinsen erhöht", sagte Trump am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den von ihm nominierten Fed-Chef Jerome Powell. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, sagte der Präsident, er glaube an eine Fed, die "das tut, was gut für das Land ist". Dass ein US-Präsident die Zinspolitik der Notenbank in Frage stellt, ist ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Die Fed ist in ihren Entscheidungen unabhängig. Trumps Kritik kann die Sorge auslösen, dass die Notenbank nicht entschieden genug gegen Inflation vorgehen könnte. Powell hatte Mitte Juli versichert, dass die Fed "politische Erwägungen nicht berücksichtigt".

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.858,20 -0,01% Nikkei-225 22.251,26 +0,24% Hang-Seng-Index 27.713,68 +0,42% Kospi 2.271,94 +1,07% Shanghai-Composite 2.733,89 +1,31% S&P/ASX 200 6.282,80 -0,98%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Weiter aufwärts geht es am Dienstag mit den Aktienmärkten in Ostasien. Positiven US-Vorgaben schieben die Kurse auf breiter Front an. Der Dow-Jones-Index schloss am Montag mit der Hoffnung auf die anstehenden Gespräche zwischen den USA und China zur Lösung des Handelskonflikts auf dem höchsten Stand seit Februar. Vor allem in Schanghai geht es mit den Aktienkursen deutlich nach oben, womit der Markt die Erholung vom Wochenbeginn fortsetzt. Am Freitag hatte der Index noch das niedrigste Niveau seit Oktober 2014 markiert. Erneut führten die Finanzwerte die Aufwärtsbewegung an, heißt es von einem Beobachter. Nicht ganz so deutlich fällt das Plus in Hongkong aus. Hier zeigen sich vor allem Versicherungswerte mit Aufschlägen. In Tokio erholt sich der Nikkei-225 von anfänglichen Verlusten und liegt leicht im Plus. Zunächst hatte der feste Yen das Sentiment belastet, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Interview sich für niedrige Zinsen ausgesprochen und mithin die Unabhängigkeit der US-Notenbank thematisiert hatte. Dies schickte den Dollar auf breiter Front auf Talfahrt und drückt ihn gegenüber der japanischen Währung auf den tiefsten Stand seit acht Wochen. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft durch die laufenden Zinserhöhungen der Fed gefährdet. Der Greenback fiel im Tief bis auf 109,84 Yen, steigt aktuell jedoch wieder über die Marke von 110 Yen. Am Vortag hatte er im Hoch noch 110,64 Yen gekostet. Auch gegenüber dem Euro büßt der Greenback ein. Die Gemeinschaftswährung steigt über 1,15 Dollar. Die rote Laterne in der Region hält Sydney. Allerdings war der Index am Vortag noch auf ein Zehneinhalbjahreshoch gestiegen. Vor allem die Abgaben bei den Rohstoffwerten, nach Geschäftszahlen von BHP Billiton, drücken auf den Markt. Im Fahrwasser von BHP Billiton geht es für Rio Tinto nach unten. Fortescue Metals verlieren ebenfalls und die Goldaktie Newcrest Mining büßt ungeachtet eines etwas anziehenden Goldpreises ein.

US-NACHBÖRSE

Für die Nordson-Aktie ging es am Montag im nachbörslichen Handel deutlich nach unten. Der Klebstoffhersteller enttäuschte mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick auf das vierte blieb hinter den Prognosen des Marktes zurück. So rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,38 und 1,54 Dollar und einem Umsatz in der Spanne von 550,9 bis 573,9 Millionen Dollar. Die Analysten gingen bislang von einem Gewinn je Anteilsschein von 1,51 Dollar und einem Umsatz von 588,8 Millionen Dollar aus. Die Aktie verlor auf nasdaq.com 7,7 Prozent auf 124,26 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.758,69 0,35 89,37 4,21 S&P-500 2.857,05 0,24 6,92 6,86 Nasdaq-Comp. 7.821,01 0,06 4,68 13,29 Nasdaq-100 7.371,42 -0,08 -6,13 15,24 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 633 Mio 762 Mio Gewinner 2.028 2.057 Verlierer 922 896 Unverändert 122 114

Etwas fester - Die Anleger spielten weiter die Hoffnung auf konstruktive Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt, die ab Mittwoch stattfinden sollen. Nur etwas gedämpft wurde die Stimmung vom Streit der USA mit der Türkei. US-Präsident Donald Trump hatte den Vorschlag der türkischen Seite auf eine Verständigung abgelehnt. Am Aktienmarkt standen Übernahmen im Blick. Pepsico übernimmt den Hersteller von Wassersprudlern Sodastream und Tyson Foods kauft die Sparte Keystone Foods von der brasilianischen Marfrig Global Foods. Pepsico sanken um 0,1 Prozent, während Sodastream 9,4 Prozent zulegten. Tyson Foods tendierten 1,6 Prozent höher. Tesla gaben um 1,0 Prozent nach und zeigten sich damit klar von den Tagestiefs erholt. JPM hatte das Kursziel drastisch gesenkt und die Einstufung "Untergewichten" bekräftigt. Des Weiteren gab es Berichte, wonach sich der saudische Staatsfonds PIF in Gesprächen über einen Einstieg beim Tesla-Wettbewerber Lucid Motors befindet. CEO Musk hatte zuletzt die Hoffnungen genährt, die Saudis könnten bei seinem Unternehmen einsteigen. Nike legten um 3,0 Prozent zu nach positiven Analystenkommentaren. Conocophillips legte einen Rechtsstreit bei, worauf der Kurs um 1,1 Prozent stieg.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 -1,7 2,61 138,9 5 Jahre 2,70 -4,1 2,74 77,6 10 Jahre 2,82 -3,7 2,86 37,7

Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sank um 4 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Analysten begründeten das Interesse an US-Anleihen mit den diversen US-Handelskonflikten und den daraus drohenden Risiken. Zudem dürfte die Kritik von US-Präsident Donald Trump am Zinssteigerungstrend der Fed eine Rolle gespielt und auf die Renditen gedrückt haben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo., 10:32 % YTD EUR/USD 1,1528 +0,3% 1,1491 1,1413 -4,1% EUR/JPY 126,88 +0,3% 126,46 126,29 -6,2% EUR/GBP 0,8980 +0,0% 0,8979 0,8961 +1,0% GBP/USD 1,2836 +0,3% 1,2797 1,2737 -5,1% USD/JPY 110,07 +0,0% 110,05 110,66 -2,3% USD/KRW 1118,00 -0,0% 1118,13 1121,36 +4,7% USD/CNY 6,8418 -0,2% 6,8578 6,8519 +5,2% USD/CNH 6,8324 -0,0% 6,8351 6,8427 +4,9% USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8497 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7357 +0,2% 0,7343 0,7311 -5,9% NZD/USD 0,6671 +0,3% 0,6649 0,6618 -6,0% Bitcoin BTC/USD 6.346,46 -1,8% 6.463,53 6.469,85 -53,5%

Der Euro stieg nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer auf 1,1473 Dollar im späten Geschäft. Bedenken bezüglich der italienischen Staatsfinanzen hatten die Gemeinschaftswährung zeitweise bis auf 1,1394 Dollar gedrückt: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke will ein Koalitionspartner der Regierung 80 Milliarden Euro in die Sanierung der Infrastruktur investieren. Damit verstieße Italien womöglich gegen EU-Defizitkriterien. Im späteren Tagesverlauf dominierte eine Dollarschwäche auf breiter Front das Geschehen. Belastet wurde der Dollar von Berichten über Kritik an den geldpolitischen Straffungen der US-Notenbank durch US-Präsident Trump.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,69 66,43 +0,4% 0,26 +12,9% Brent/ICE 72,30 72,21 +0,1% 0,09 +12,7%

Die Aussicht auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China stützte die Ölpreise, weil Anleger Risiken wegen eines globalen Wirtschaftsabschwungs und damit einer nachlassenden Nachfrage auspreisten. Etwas gebremst wurde der Preisauftrieb von der Nachricht, dass die US-Regierung 11 Millionen Barrel der strategischen Ölreserve verkaufen will. WTI stieg um 0,8 Prozent auf 66,43 Dollar. Brent verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 72,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.195,43 1.190,52 +0,4% +4,91 -8,3% Silber (Spot) 14,81 14,76 +0,4% +0,06 -12,5% Platin (Spot) 799,90 795,50 +0,6% +4,40 -13,9% Kupfer-Future 2,68 2,67 +0,4% +0,01 -19,8%

Mit dem schwächelnden Dollar machte der Goldpreis den größten Sprung nach vorn seit Ende Juli. Die Feinunze verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1.190 Dollar im späten Geschäft, nachdem das Edelmetall in der Vorwoche heftig unter die Räder gekommen war. Da China einen der größten Goldkäufer stellt, befeuerte die Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts auch den Goldpreis. Denn bei einem wirtschaftlichen Abschwung in China dürfte die Nachfrage dort auch wegen der Renminbi-Abwertung leiden, hieß es. Die chinesische Währung legte aber zu und mit ihr die Goldpreise. Im asiatischen Handel baut das Edelmetall das Plus noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

AUSTRALIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 02:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.