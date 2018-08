Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 163,60 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten bei 0,30 Prozent. Auch bei Anleihen der übrigen Euroländer gab es im frühen Handel vergleichsweise wenig Bewegung.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden Bundesanleihen durch eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten gebremst. Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Vor dem Hintergrund der fehlenden Konjunkturdaten dürfte die Geldpolitik stärker in den Fokus der Anleger rücken. Laut einem Medienbericht soll US-Präsident Donald Trump die Ansicht geäußert haben, dass US-Notenbankchef Jerome Powell den Leitzins zu stark angehoben habe.

"Marktteilnehmer und Zentralbankbeobachter sehnen sich nach mehr Neuigkeiten vonseiten der US-Notenbank Fed oder der EZB", beschrieb Experte Ralf Umlauf die Stimmung am Markt. Das Treffen von Notenbankern aus aller Welt Ende der Woche in Jackson Hole wirft langsam seine Schatten voraus. /jkr/jha/

