Die britische Investmentbank HSBC räumt dem operativen Geschäft des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen weiteres Aufwärtspotenzial ein. Das mit der Vorlage der ordentlichen Halbjahreszahlen bestätigte Ergebnisziel (FFO) für das Gesamtjahr 2018 sei ungeachtet steigender Investitionen in der zweiten Jahreshälfte konservativ, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er stufte deshalb die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte sein Kursziel von 43 auf 50 Euro. Damit signalisiert er für die knapp unter ihrem Elfjahreshoch liegende Aktie weitere 20 Prozent Potenzial.

Die positive Dynamik im Berliner Immobilienmarkt hält nach Einschätzung Martins weiterhin an. Von der dortigen Wohnungsknappheit werde das Unternehmen dank steigender Mieten und Nettovermögenswerte profitieren, glaubt er. Zudem sollten sich die Investitionen der Deutsche Wohnen in das Geschäft mit Pflegeeinrichtungen auszahlen. Mittlerweile verfüge der Konzern über mehr als 12 000 Betten und sei damit zur Nummer drei unter den deutschen Pflegeheimbetreibern aufgestiegen.

HSBC stuft solche Aktien mit "Buy" ein, deren Kursziel mehr als 20 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Liegt das Ziel zwischen 5 und 20 Prozent über dem aktuellen Kurs, kann die Einstufung auch "Hold" lauten./edh/ag/fba

Analysierendes Institut HSBC Trinkaus & Burkhardt.

