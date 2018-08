Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag an die deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist über die Marke von 1,15 US-Dollar gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen habe. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1537 Dollar gehandelt.

Auch zum Franken legte der Euro zu, wenn auch nicht im gleichen Ausmass. Am Dienstagmorgen kostet der Euro 1,1402 Franken nach 1,1380 am Vorabend. Der US-Dolllar geht derweil mit 0,9887 Franken nach 0,9922 um.

Trump greift Fed erneut an



