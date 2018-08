DJ Global Blockchain Technologies Corp.: Laser ICO (Ethereum-Hard Fork) beginnt am 03.09.2018 - Exchange Projekt mit Ethereum Gründer wird SEC registrierte Handelsplattform - Aktie zu günstig!

DGAP-Media / 2018-08-21 / 08:17 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Laser ICO (Ethereum-Hard Fork) beginnt am 03.09.2018 - Exchange Projekt mit Ethereum Gründer wird SEC registrierte Handelsplattform - Aktie zu günstig!* Unser Top-Pick Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] vermeldete nach dem kürzlichen Deal mit der Regierung des Emirat Dubai weitere erfolgsversprechende News, die einmal mehr zeigen, dass sich das Unternehmen trotz der Allgemeinen Marktschwäche bei Blockchain-Aktien weiterhin rasant entwickelt und unserer Meinung nach deutlich unterbewertet ist! Erstens, Hyperion Crypto Exchange Inc.'s ("Hyperion") Investition in den Delaware Board of Trade ("DBOT",Terminbörse), die es BLOC ermöglichen wird, DBOTs SEC-registriertes Alternative Trading System ("ATS", alternatives Handelssystem) zum Handel tokenisierter Wertpapiere wirksam einzusetzen. Hyperion ist ist eine Börse für Wertpapier-Token, die die gleichen Funktionen ausübt, wie eine Wertpapierbörse *(Projekt mit Ethereum Gründer Anthony Di Iorio)*, aber mittels Blockchain-Technologie zur Automatisierung der Vorgänge, die ansonsten von Drittparteien durchgeführt werden wie z. B. Clearinghäusern. Dies verbessert die Geschwindigkeiten und verringert die Kosten. Zweitens, die Whitelist des Laser Network wurde heute veröffentlicht und das Datum für den Crowdsale auf Montag, den 3. September 2018 festgesetzt. Das Laser Network ist eine SWIFT-ähnliche Blockchain-Lösung, die es verschiedenen Kryptowährungen auf verschiedenen Blockchains erlaubt, ohne die Nutzung einer zentralen Börse beinahe reibungslos abgewickelt zu werden (Erklärung Youtube-Video) [3]. Wie bereits im April erwähnt wurde, hat das Laser Network beachtliche Aufmerksamkeit aus der Technologie- und Finanzgemeinde erhalten. Wir rechnen mit einem starken Interesse der Investoren, 15 - 20 Mio. Dollar sollen laut Unternehmen eingesammelt werden. *Milliarden Bewertung durch Ethereum Hard Fork möglich - warum? * Laser wird seine eigene Kryptowährung haben, genannt Photon, die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens GBT sind. Wie dem White Paper zu entnehmen ist, wird es sich bei dem Photon Token um einen sogenannten Hard Fork aus der Kryptowährung Ethereum und Ethereum Classic handeln, welche in einem bestimmten Verhältnis Photon Token erhalten. Mit der zweit größten Kryptowährung als Zugpferd, wird das LASER-Projekt unserer Ansicht nach extrem in den Fokus aller Kryptoanleger rücken. Beim letzten Hard Fork wurden allen Besitzern von Ethereum (Marktkapitalisierung 29 Mrd. Dollar) Anteile an Ethereum Classic zugesprochen, welche mittlerweile mehr als 1,3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufweisen kann. Mit dem Zugpferd Ethereum kann daher der LASER Token Photon ebenfalls ein voller Erfolg werden, eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar scheint unserer Ansicht nach durchaus im Bereich des Möglichen, rechnen Sie selbst was dies für den Aktienkurs von Global Blockchain bedeuten würde. Alleine dieses Projekte würde demnach einen 5-6 mal höheren Aktienkurs rechtfertigen. Des Weiteren ist das Unternehmen an weiteren bedeutenden ICO's wie dem Kodak Coin mit über 8 Mio. Einheiten beteiligt. Eine eigene Exchange und noch viele weitere Projekte sind in der Pipeline - siehe Unternehmensupdate! Als weiteres Major Projekt entwickelt Global Blockchain Technologies (WKN A2JST8) [2] zusammen mit dem Softwaregiganten Hewlett Packard (WKN A140KD) [4] die Stratus Peer-to-Peer-Lösung. Durch Nutzung der Blockchain zur Automatisierung des Ankaufs und Verkaufs von Speicherplatz von IT-Unternehmen wird Stratus den Unternehmen helfen, ihren überflüssigen Speicherplatz zu liquidieren, indem sie ihn an andere Unternehmen zu Preisen vermieten, die um ungefähr 50% niedriger sind als bei den meisten Cloud-Providern. Der Markt ist in einer Art strukturiert, die jener ähnlich ist, die AirBnB das vereinfachte Vermieten von kurzfristigen Unterkünften ermöglicht. *Global Blockchain Technologies in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen Holdings, es wurde weiter kräftig hinzugekauft (siehe im weiteren Text). Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe Unternehmensupdate), die Global Blockchain Technologies *(WKN A2JST8) [2] *dann als Beteiligung halten wird. Global Blockchain (WKN A2JST8) berichtet zwei wichtige Entwicklungen in ihrer Börsensparte. Erstens, Hyperion Crypto Exchange Inc.'s ("Hyperion") Investition in den Delaware Board of Trade ("DBOT", Terminbörse), die es BLOC ermöglichen wird, DBOTs SEC-registriertes Alternative Trading System ("ATS", alternatives Handelssystem) zum Handel tokenisierter Wertpapiere wirksam einzusetzen. Zweitens, die Whitelist des Laser Network wurde heute veröffentlicht und das Datum für den Crowdsale auf Montag, den 3. September 2018 festgesetzt. Hyperion ist ist eine Börse für Wertpapier-Token, die die gleichen Funktionen ausübt, wie eine Wertpapierbörse, aber mittels Blockchain-Technologie zur Automatisierung der Vorgänge, die ansonsten von Drittparteien durchgeführt werden wie z. B. Clearinghäusern. Dies verbessert die Geschwindigkeiten und verringert die Kosten. BLOC besitzt 12,82% von Hyperions gesamten ausgegebenen und ausstehendem Aktienkapital. Abgesehen der Vorteile des Handels von Wertpapieren in Form von Token in einer Blockchain für Investoren wird Hyperions strategische Investition in DBOT es ermöglichen, ein Teil von DBOTs SEC-registriertem ATS zu werden, was den Investoren den Schutz durch bundesstaatliche Wertpapiergesetze und regulatorische Überwachung bietet. Die SEC (Securities and Exchange Commssion, Börsenaufsichtsbehörde) hat die Bedeutung dieses in einer öffentlichen Bekanntgabe über potenziell gesetzeswidrige digitale Asset-Handelsplattformen, die alle keine SEC-Registrierung haben, betont. Diese Bekanntgabe wurde im vergangenen März veröffentlicht. Das Laser Network ist eine SWIFT-ähnliche Blockchain-Lösung, die es verschiedenen Kryptowährungen auf verschiedenen Blockchains erlaubt, ohne die Nutzung einer zentralen Börse beinahe reibungslos abgewickelt zu werden. Wie bereits im April erwähnt wurde, hat das Laser Network beachtliche Aufmerksamkeit aus der Technologie- und Finanzgemeinde erhalten. Nach Finalisierung der Angelegenheiten mit Wertpapieranwälten zur Gewährleistung der Vorschriften wurde die Whitelist für den Laser Crowdsale veröffentlicht und der Crowdsale ist für Montag den 3. September vorgesehen. Der Verkauf ist wie ein Eigenkapitalverkauf an der auf den Cayman-Inseln ansässigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Laser Technologies Corp. ("Laser Corp."), strukturiert, wo jede erworbene Aktie einen "Kicker" von einem Photon-Token erhalten wird, was Laser Corps geschützte Kryptowährung ist. Ein Block mit 6.300.000 Aktien wird zur Verfügung gestellt, wobei der Mindesterwerb 1.500 Aktien umfasst. Alle interessierten Parteien werden sich vor einer Investition einer sogenannten Know your Client ("KYC", kenne deinen Kunden) und AML Anti-Geldwäsche-Prüfung unterziehen müssen. Zukünftige Investoren können ihr Interesse unter http://laser.xyz/investors [5] registrieren. *"Diese Entwicklungen repräsentieren einige sehr aufregende Schritte für BLOC", sagte Shidan Gouran, President und CEO des Unternehmens. * "Unsere Börsensparte arbeitet an mehreren wichtigen Projekten, um die Leistung der Blockchain-Technologie zu stärken und sie zu neuen Anwendungsfällen zu bringen wie z. B. Wertpapiere, wie wir es mit Hyperion machen. Ferner haben wir endlich mit Laser Corps Crowdsale den Ball ins Rollen gebracht, was eine gute Neuigkeit für unsere interessierten Investoren ist. Das Ausmaß unserer Arbeit bei BLOC hat sich beachtlich erweitert, was der Grund dafür ist, dass wir nach der Gründung unserer ersten Sparte für das Mining von Kryptowährungen, die wir zu Beginn des Jahres ausgegliedert haben, jetzt eine weitere Sparte für Börsen gegründet haben. Wir sind von dem Fortschritt sehr begeistert, der mit Hyperion, Laser und unseren anderen börsenbezogenen Projekten kommen wird." Blocs Chairman, Steven Nerayoff, fügte hinzu: "Da wir seit Anfang an ein Teil des Blockchain-Ökosystems sind, ist es großartig zu sehen, wie wir in weniger als 10 Jahren von nur Bitcoin zu über 1.800 Kryptowährungen und zahllosen möglichen Verwendungen für die Blockchain-Technologie gekommen sind abgesehen von nur Coins und Token. Unsere Unternehmensleitung bei BLOC besitzt die Kombination aus Blockchain-Erfahrung und Geschäftssinn, um einige echte disruptive Entwicklungen zu machen wie z. B. den Aufbau des Laser Network und Hyperion an ein SEC-reguliertes alternatives Handelssystem zu bringen. Ich bin begeistert, ein Teil dieses zu sein und sehe, wie es die kommenden Jahre und Jahrzehnte in Blockchain und Kryptowährungen formen wird."

Der Berater und ehemalige NYMEX Chairman, Richard Schaeffer, sagte: "Die Blockchain-Technologie ist die Antwort auf die Frage gewesen, die die Leute in der Hochfinanz seit Jahrzehnten stellen. Zwischen der Beschleunigung von Transaktionen, dem Ausschalten von Mittelsmännern und der Ermöglichung des Handels von Assets praktisch ohne Grenzen sehe ich enorme Aussichten in so vielen von BLOCs Projekten insbesondre Hyperion. Jeder seriöse Investor in den USA kennt die Bedeutung der SEC-Compliance (Einhaltung der Richtlinien) und ein Erreichen dieser, wird es ermöglichen, auf dem gleichen Spielfeld anzutreten wie die herkömmlichen Börsen, was neue Standards in der Finanzwelt festlegen wird." *Bedeutender Blockchain Deal mit dem Emirat Dubai:* *Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] konnte nach eingehender Überprüfung einer staatlichen Tochtergesellschaft des Emirats Dubai, eine exklusive Lizenz zur Softwareentwicklung erhalten (LINK zur News) [6]. Diese umfasst dezentralisierte (Blockchain)-Technologieservices zur Kontoführung und Lösungen innerhalb der DMCC Free Trade Zone (Freihandelszone). Die DMCC Free Trade Zone ist die Heimat von über 15.000 multinationalen Unternehmen und besitzt über 60.000 Mitarbeiter aus 170 Ländern weltweit (weitere Infos siehe News im Detail). DMCC wurde im Jahr 2017 als "Global Free Zone of the Year" von The Financial Times das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet und fungiert als ein globaler Marktplatz für Rohstoffe, um Handelsströme durch Dubai und die Region zu leiten. Als ein von DMCC lizenziertes Unternehmen arbeitet BTD in einem sicheren regulierten Handelsmilieu und bietet globalen Investoren einen Service mit den höchsten Standards der internationalen Regelbefolgung. *Details zur eigenen Kryptowährung LASER Network - Photon Token* *Milliarden Bewertung durch Ethereum Hard Fork möglich - warum? * Laser wird seine eigene Kryptowährung haben, genannt Photon, die ein fixes Angebot von 42 Mio. Einheiten haben wird, wovon 30% (12,6 Mio.) im Besitz des Unternehmens GBT sind. Wie dem White Paper zu entnehmen ist, wird es sich bei dem Photon Token um einen sogenannten Hard Fork aus der Kryptowährung Ethereum und Ethereum Classic handeln, welche in einem bestimmten Verhältnis Photon Token erhalten. Mit der zweit größten Kryptowährung als Zugpferd, wird das LASER-Projekt unserer Ansicht nach extrem in den Fokus aller Kryptoanleger rücken. *Beim letzten Hard Fork wurden allen Besitzern von Ethereum (Marktkapitalisierung 29 Mrd. Dollar) Anteile an Ethereum Classic zugesprochen, welche mittlerweile mehr als 1,3 Mrd. Dollar Marktkapitalisierung aufweisen kann. Mit dem Zugpferd Ethereum kann daher der LASER Token Photon ebenfalls ein voller Erfolg werden, eine Bewertung von 1 Mrd. Dollar scheint unserer Ansicht nach durchaus im Bereich des Möglichen.* Ferner besitzt das Unternehmen Aktienkapital in Laser Technologies Corp., die sowohl als Basis für das Laser Network als auch als Konsortium fungieren wird, das Serviceknoten betreibt, die das Computer-Infrastrukturrückgrad des Netzwerks sind. Der Crowd-Sale von Photon wird voraussichtlich in den nächsten paar Wochen beginnen, vorbehaltlich der Genehmigungen der Wertpapieraufsichtsbehörden. *Global Blockchain in einem Topf mit Amazon, SAP, Microsoft!* *Der Evolve Blockchain ETF veröffentlichte vor kurzem die Höhe der aktuellen Holdings, es wurde weiter kräftig hinzugekauft (siehe im weiteren Text). Alleine die Projekte die im 3.-4. Quartal tokenisiert werden, haben unserer Ansicht nach ein Potenzial von 200 - 300 Mio. EUR (siehe Unternehmensupdate), die Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *dann als Beteiligung halten wird. Hierbei sind kommende Projekte und Projekte im Frühstadium noch gar nicht miterfasst, deshalb halten wir es durchaus für realistisch, dass bis spätestens Ende des Jahres eine 5-6 Mal höhere Bewertung möglich sein wird.* *Evolve Blockchain ETF nutzt günstiges Kursniveau und stock weiter auf!* Zudem wurde bekannt, dass der Evolve Blockchain ETF weitere Anteile von Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] erworben hat, und nunmehr zu den Top 10 Holdings (LINK) [7] gehört. Hierunter befinden sich Schwergewichte wie SAP (WKN 716460) [8] mit 4,67 %, Amazon (WKN 906866) [9] mit 5,99 % oder auch Microsoft (WKN 870747) [10] mit 4,62 %. Nicht nur wir sind also der Meinung, dass die Aktien des Unternehmens momentan viel zu günstig bewertet sind, wir rechnen in den kommenden Tagen mit einem deutlichen Rebound und weiterem Newsflow! Verpassen Sie es nicht, sich ebenfalls auf diesem günstigen Niveau zu positionieren, an der Blockchain Technologie geht in Zukunft kein Weg mehr vorbei, da sind sich viele Experten und Global Player einig. Der sehr volatile Markt mit rasanten Kursschwankungen macht derzeit diesen attraktiven Einstiegszeitpunkt möglich - sehr schnell kann es unsere Meinung nach auch wieder in die andere Richtung laufen, bis hin zu etwaigen Allzeithochs! *Umfangreiches Unternehmensupdate - Alle Projekte im Zeitplan!* Nach Erhalt mehrerer Anfragen hat sich das Unternehmen dazu entschieden, seinen Investoren eine Erklärung zu geben, um Klarheit hinsichtlich der gegenwärtigen Sachlage und zusätzliche Einblicke in die aktuellen Sachverhalte zu geben, die einen positiven langfristigen Ausblick andeuten. Im vergangenen Monat ist die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen beachtlich gefallen. Folglich sank der Preis von BLOCs Stammaktien an der CSE von 0,46 CAD am 21. August 2018 auf 0,185 CAD zum heutigen Handelsschluss. Trotz dieses dramatischen Wertverlusts sollten die Investoren des Unternehmens nicht das Vertrauen verlieren, da diese Daten allein nicht verlässlich sind, BLOCs Performance im dritten Quartal 2018 und darüber hinaus vorherzusagen. Es gibt mehrere andere Faktoren zu berücksichtigen, die, wenn zusammen betrachtet, einen objektiven positiven kurzfristigen und langfristigen Ausblick auf BLOCs Aktien als eine Investition geben. *Völlig schuldenfrei* Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen bei keinem Gläubiger in irgendeiner Weise verschuldet. Davon abgesehen, dass dies die Abwesenheit von finanziellen Verbindlichkeiten repräsentiert, so gibt dies dem Unternehmen eine saubere Bilanz und ermöglicht ihm Geschäfte ohne inhärente Schuldenrestriktionen abzuwickeln, ein wichtiger strategischer Gesichtspunkt, wenn sich das Unternehmen anschickt, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Ferner repräsentiert es die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einer effizienten Weise selbst zu führen, da es sich nicht auf geliehene Finanzmittel verlassen muss. *Ausreichend mit Kapital ausgestattet* Mit mehreren Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsphasen benötigen die Aktivitäten des Unternehmens Kapital für die Forschung und Entwicklung, das Marketing, Fachdienstleistungen und Betriebsausgaben. Da man diese Kosten erwartete, wurden sie aus buchhaltungstechnischen Gesichtspunkten eingeplant. Zurzeit besitzt das Unternehmen genügend Kapital, um diese Entwicklung fortzusetzen, die so früh wie das dritte Quartal 2018 zu marktfähigen Produkten und Partnerschaften führen wird. *Alle Projekte liegen im Zeitplan* BLOC führt zurzeit mehrere Projekte durch. Eine Anzahl dieser Projekte ist aufgrund der Beteiligung großer Unternehmen sowie Regierungsbehörden vertraulich. Eine überblickweise Aufgliederung namhafter Projekte finden sie unten. Zurzeit gibt es keine signifikanten Hürden für irgendeines dieser Projekte. Es wird eine beachtliche Bewegung bei jedem dieser unten aufgeführten Projekte vor Ende des Jahres 2018 geben. *Stratus Peer-to-Peer-Speichermarkt* Durch Nutzung der Blockchain zur Automatisierung des Ankaufs und Verkaufs von Speicherplatz von IT-Unternehmen wird Stratus den Unternehmen helfen, ihren überflüssigen Speicherplatz zu liquidieren, indem sie ihn an andere Unternehmen zu Preisen vermieten, die um ungefähr 50% niedriger sind als bei den meisten Cloud-Providern. Der Markt ist in einer Art strukturiert, die jener ähnlich ist, die AirBnB das vereinfachte Vermieten von kurzfristigen Unterkünften ermöglicht. Die Webseite von Stratus wird zu Beginn des dritten Quartals 2018 aktiv sein. *Laser Blockchain-Netzwerk* Laser ist ein Hard Fork von Ethereum und besitzt Funktionalitäten um Anonymität, zeitnahe Transaktionen und Blockchain-Interoperabilität einzuschließen. Das Unternehmen hat signifikantes Interesse an Laser seit seiner Bekanntgabe im April erhalten. Der Crowd-Verkauf von Lasers _Photon_-Token wird Anfang des dritten Quartals 2018 beginnen. *Tokenisierung der Gaming-Netzwerke* In Zusammenarbeit mit 12 Gaming-Netzwerkbetreibern, die insgesamt eine Basis von über 400 Millionen Nutzern haben, arbeitet BLOC an der Tokenisierung jedes dieser Netzwerke, um die Nutzererfahrung zu bereichern und das Nutzerengagement zu stärken. Dies wird die Funktionalität für eSports sowie Wettvorgänge ermöglichen. Der Start dieses ist für Anfang des vierten Quartals 2018 geplant. *Handelsfinanzierungslösung* Das Unternehmen entwickelt eine auf Blockchain basierende Lösung, um Handelsfinanzierungsprozesse zu optimieren und um die Versorgungskette für den internationalen Handel effizienter zu machen. An der Entwicklung des Projekts sind mehrere große Unternehmen beteiligt einschließlich Regierungsstellen, Hafenbehörden und führende Banken. *Sicherung von geistigem Eigentum durch Token* Einzelpersonen werden in der Lage sein, in Bruchteile von geistigem Eigentum zu investieren einschließlich Musik, Videos und Marken. Dies wird

