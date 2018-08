Der weltgrößte Bergbaukonzern hat wegen des verlustreichen Ausstiegs aus dem amerikanischen Schieferöl-Geschäft deutlich weniger verdient. Der Gewinn fiel im Geschäftsjahr 2017/18 um 37 % auf 3,71 Mrd. $. Hier war eine Sonderbelastung von 2,8 Mrd. $ enthalten. BHP hatte die Schieferöl- und Gasaktivitäten in den USA zuletzt an den britischen Ölkonzern BP verkauft. In dem Geschäftsfeld hat BHP in den vergangenen Jahren 19 Mrd. $ verloren und deswegen jetzt die Reißleine gezogen.



Ohne die Sondereffekte kletterte der bereinigte Gewinn im Gesamtjahr um 33 % auf 8,93 Mrd. $n. Dabei wirkten sich vor allem die höhere Preise für Öl und Basismetalle positiv aus. Allerdings verfehlte der Konzern die Gewinnerwartungen der Analysten. Der Umsatz stieg um 20 % auf 45,81 Mrd. $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info