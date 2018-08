Zuerst ein bisschen Hintergrund: Nach dem Securities Exchange Act von 1934 sind börsennotierte Unternehmen verpflichtet, vierteljährliche Ergebnisberichte bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. Jetzt könnte sich das bald ändern, wenn es nach Präsident Trump geht. In einem Tweet vom vergangenen Freitagmorgen sagte Trump, dass er die SEC gebeten habe, die Möglichkeit zu prüfen, ob man nicht Quartalsberichte abschaffen könnte. Stattdessen sollen Unternehmen alle sechs Monate ihre Berichte veröffentlichen. Trump steht nicht alleine da. Sein Tweet und seine Bitte an die SEC stammen aus Gesprächen mit CEOs über Möglichkeiten, das Wachstum weiter voranzutreiben. Zudem haben sich in der Vergangenheit ...

