Security ist kein neues Thema in der Automobilelektronik, aber dennoch kennt noch nicht jeder HSM. Bereits heute prüfen Steuergeräte beim Startvorgang und beim Software-Update die Echtheit der Applikation. Ebenso werden sicherheitsrelevante Diagnosedienste nur nach erfolgreicher Autorisierung freigeschaltet. Mit dem Grad der Vernetzung in der Fahrzeugelektronik wächst jedoch die Anzahl externer Schnittstellen und somit auch die potenzielle Angriffsfläche. Zusätzlich ermöglicht die Vernetzung neue Anwendungsfälle, die bereits in sich sicherheitsrelevant sind. Ein solcher Anwendungsfall ist beispielsweise die automatische Abrechnung im Bereich der Elektromobilität.

Die gestiegene Sensibilität für Sicherheitsbelange hat dazu geführt, dass Halbleiterhersteller ihre Hardware-Unterstützung für Security weiter verbesserten und nun für viele moderne Mikrocontroller ein Hardware Security Module (HSM) verfügbar ist. Der Einsatz eines HSMs verfolgt typischerweise drei Ziele (Bild 1):

Leistungssteigerung: Durch den Einsatz spezifischer Beschleuniger verkürzt sich die Dauer einer kryptografischen Berechnung, zum Beispiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...