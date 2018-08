Eine Bestellung über eine Steuerplatine wird bei einem der MES-Dienstleister in Deutschland platziert. Nach Erfassung wird der Auftrag eingeplant, die Produktion gestartet und alle relevanten Fertigungs- und Qualitätsdaten werden im Backend-System (einer Datenbank) abgespeichert. Die Steuererung des kompletten Prozesses erfolgt zentral aus dem führenden Backend-System. Die Leiterplatte wird zwar bei der Fertigung eindeutig, eventuell mit einem gelaserten 2DCode, erkannt, aber Prozessparameter oder Qualitätsmerkmale kennt die Leiterplatte nicht.

Der neue Prozess

Wenn auch stark vereinfacht dargestellt, ist dies der klassische Prozess, wie eine Leiterplatte entsteht. Doch ist dies nicht die Zukunft, da die Entstehung - bezogen auf den Lebenszyklus - viel zu teuer und unflexibel ist. In einer Leiterplatte steckt viel mehr Industrie 4.0 als sich viele vorstellen. Bereits bei der Herstellung der Rohleiterplatte erhält diese ein Gedächtnis. Darüber kann sie aktiv auf alle weiteren Prozesse mit Einfluss nehmen - nicht nur in der Fertigung, sondern ein Leben lang. Ein kleiner UHF-RFID-Chip mit einer kleinen Antennenstruktur macht dies möglich. Eingebettet in die Leiterplatte fällt er gar nicht auf. Der Platzbedarf ist vergleichbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...