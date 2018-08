Im Moment kommt es in der Elektronik immer wieder zu angespannten Liefersituationen. Sie sehen Exklusivverträge zwischen Distributoren und Herstellern als Mitverursacher des Problems. Warum? Christian Peter: In den letzten Jahren haben wir den Trend festgestellt, dass verschiedene große Hersteller neben der Einführung von POS und Ship-to-debit jetzt auch an die Ausdünnung der Vertriebskanäle herangehen. Das nennt sich Single-distribution-Strategie. Zum Beispiel wählen Hersteller einen weltweit exklusiven Masterdistributor, um noch mehr Kontrolle über die Warenströme zu erhalten. Das ist nicht im Sinne des Anwenders, speziell wenn er sich in einer harten Konkurrenzsituation mit asiatischen Mitanbietern befindet. Schließlich lässt sich kein Kunde gern vorschreiben, wo er zu welchem Preis welche Menge kaufen darf oder auch muss. In einer Allokation verschlimmern solche Kontrollinstrumente und künstlich aufgebaute Flaschenhälse die angespannte Liefersituation umso mehr. Diese Entwicklung treibt die Kunden mehr oder weniger in die Arme von uns Non-Franchise-Distributoren. Inwiefern können Sie zur Entspannung beitragen? Verena Engelhardt: Jeder Kunde sollte eine Second Source haben, also einen Non-Franchise-Distributor, und sich nicht einfach auf die Belieferung durch einen Franchise-Distributor verlassen. Als unabhängiger Distributor haben wir ganz andere Beschaffungswege ...

