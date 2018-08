Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex stieg gestern kurz nach Handelsstart um rund 100 Punkte an. Auf diesem Niveau bewegte er sich dann bis zum Ende des Handelstages. Damit schloss der DAX ein Prozent im Plus bei 12.331 Punkten. Marktidee: Sonos Die Aktie des Lautsprecher-Herstellers Sonos hatte am 2. August ihr Börsendebut in New York gefeiert. Das Papier zeigte nach dem IPO zunächst eine dynamische Rally bis auf ein Hoch bei 23,60 US-Dollar. Nach einer darauffolgenden ausgedehnten Korrekturphase konnte sich der Wert stabilisieren. Mit dem gestrigen Anstieg über die Hürde bei 18,97 US-Dollar wurde schließlich ein kleiner Boden komplettiert.