Grüne Branche mit Vorbild voran



Laut CO2-Gesetz des Bundes soll die Schweiz ihre

Treibhausgas-Emissionen im Inland bis 2020 um mindestens 20 Prozent

gegenüber 1990 gesenkt haben. Hier leisten Schweizer Gärtnereien,

Pflanzenproduzenten und -züchter Vorbildliches. In den Jahren 2013

bis 2017 ist ihnen gelungen, rund 55 000 Tonnen CO2 einzusparen. Das

entspricht einem reduzierten Heizölverbrauch von 20,6 Millionen

Litern, die kumulierte finanzielle Ersparnis liegt bei 6 Millionen

Franken.



Schlagworte wie «lokale Produktion», «Schweizer Wurzeln» oder

«Suisse Garantie» verdeutlichen, wie wichtig den Schweizerinnen und

Schweizern vor Ort produzierte Kräuter und Zierpflanzen sind. Gerade

in den späten Novembertagen wollen Konsumenten ihre Wohnung mit einem

Weihnachtsstern mit Schweizer Herkunft schmücken. Doch um in der

kalten Jahreszeit einen Weihnachtsstern zu produzieren, braucht es

ein Gewächshaus - und fossile Brenn- und Treibstoffe, die ihm die

nötige Wärme für sein Wachstum liefern.



JardinSuisse und EnAW mit gemeinsamen Ziel



Daher trifft die Gärtnerbranche das CO2-Gesetz des Bundes, wonach

die Treibhausgas-Emissionen im Inland bis 2020 um mindestens 20

Prozent gegenüber 1990 gesenkt sein sollen, besonders hart. Wie lässt

sich weiterhin ganzjährig bei minimalem Energieverbrauch produzieren?

Auf der Suche nach einer Lösung hat die Schweizer Gärtnerbranche,

vertreten durch den Gärtnerverband JardinSuisse, vor fünf Jahren die

Zusammenarbeit mit der Energie-Agentur der Wirtschaft EnAW gesucht.

Diese bietet seit 2001 einen bewährten Rundum-Service im

Energie-Management an. Erklärtes Ziel der beiden Vordenker: Die

Richtlinien des CO2-Gesetzes in Hinblick auf wirtschaftliche

Effizienzmassnahmen umzusetzen, ohne dass die involvierten

Unternehmen einen Wettbewerbsnachteil erfahren. Gefragt waren also

visionäre Konzepte, die schon heute die Unternehmen aus der Grünen

Branche zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.



Massnahmen für reduzierten Energieverbrauch



Nach fünf Jahren gemeinsamen Wirkens lasst sich feststellen, dass

die Zusammenarbeit höchst erfolgreich verläuft. Ein Beispiel für eine

«grüne» Erfolgsstory ist diejenige des Gartencenters Guggenbühl

Pflanzen AG in Bonstetten ZH. Es ist eines der insgesamt 150 am

Projekt involvierten Unternehmen. Obwohl das Gartencenter im Jahr

2014 seine Produktionsfläche vervierfachte, konnte es seinen

Energieverbrauch durch zielorientierte Massnahmen um etwa 40 Prozent

pro Quadratmeter senken. Dazu hatte das Gartencenter in

Zusammenarbeit mit der EnAW und JardinSuisse in neue Energieschirme

investiert und alle Gewächshäuser damit ausgestattet. Die Zuleitungen

von der Heizzentrale in die einzelnen Räume wurden gegen Wärmeverlust

gedämmt. Bei der Vergrösserung des Gartencenters in gut dämmbarem

Holzbau kamen Doppel- bis zu Dreifachverglasung zum Einsatz. Sie

stellen sicher, dass die erzeugte Energie im Gebäude bleibt. Seitdem

laufen die Warmluftgeräte im Winter nur noch zwei Stunden.



Grüne Erfolgsstorys



Grüne Erfolgsstorys wie diese verdeutlichen, was man erreichen

kann, wenn die richtigen Partner zusammenfinden. Der Erfolg lässt

sich auch in Zahlen bilanzieren: In den Jahren 2013 bis 2017 haben

die insgesamt 150 involvierten Produktionsbetriebe und

Grossgärtnereien rund 55 000 Tonnen CO2 eingespart. Das entspricht

einer zugunsten des Klimas reduzierten Heizölmenge von 20,6 Millionen

Litern. Doch nicht nur die Umwelt profitiert: Die kumulierte

finanzielle Ersparnis liegt bei imposanten 6 Millionen Franken.



In der von der Energieagentur der Wirtschaft EnAW und JardinSuisse

herausgegebenen Publikation «Energie-Management - Gärtnereien ernten,

was sie säen» (August 2018) finden sich weitere Beispiele für grüne

Erfolgsstorys wie die des Gartencenters Guggenbühl. Online lässt sich

die Publikation über www.jardinsuisse.ch herunterladen oder direkt

über die Energie-Agentur der Wirtschaft, Hegibachstrasse 47, 8032

Zürich, Tel. +41 44 421 34 45, info@enaw.ch bestellen.



JardinSuisse, der Unternehmerverband Gärtner Schweiz, bündelt die

Interessen von mehr als 1'700 Betrieben des Garten- und

Landschaftsbaus, der Baumschulen, der Gartencenter und der

Produktions- und Verkaufsgärtnereien der Schweiz. Er setzt sich für

die Verbesserung des Marktzugangs für seine Mitglieder, für einen

nachhaltigen und ökologischen Umgang mit der Umwelt und für einen

hohen Standard in der Berufsbildung ein. Die Branche beschäftigt über

24'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet über 20'000

Vollzeitstellen in über 4'000 Betrieben. Die Branche erwirtschaftet

eine Bruttowertschöpfung von mehr als 3,6 Milliarden Franken pro

Jahr.



Originaltext: JardinSuisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016540

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016540.rss2



Kontakt:

Ansprechpersonen:

Josef Poffet, Bereichsleiter Produktion und Handel, Tel. 044 388 53

21, j.poffet@jardinsuisse.ch

Marius Maissen, Leiter Kommunikation / Politik, Tel. 044 388 53 50,

m.maissen@jardinsuisse.ch