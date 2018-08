Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat einen Zulassungserfolg in Japan erzielt. Das Medikament Tagrisso wurde dort zur Erstlinienbehandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) und EGF-Rezeptor-Mutation genehmigt. Die Mutation sei in Asien stärker verbreitet als in Europa, erklärte das Unternehmen. Mit dem Status der Erstlinienbehandlung qualifiziert sich ein Medikament als Anfangstherapie für eine bestimmte Krebsart.

