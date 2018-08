Der Dax ist am Dienstag nach seiner Vortageserholung bislang nicht in Gang gekommen. Das deutsche Leitbarometer notierte wenige Minuten nach der Eröffnung mit plus 0,01 Prozent auf 12 333,08 Punkten kaum verändert. Es zeichnet sich ein weiterer ruhiger Handelstag ab.

Die Hoffnung auf die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China im Handelskonflikt hatte den Dax tags zuvor nach drei schwachen Wochen noch angeschoben. Auch das Treffen von Notenbankern aus aller Welt Ende der Woche im amerikanischen Jackson Hole wirft langsam seine Schatten voraus. Die US-Notenbank Federal Reserve dürfte bei ihrem Plan bleiben, den Leitzins in diesem Jahr noch zweimal zu erhöhen, vermutet die Großbank Credit Suisse. US-Präsident Donald Trump ist von steigenden Zinsen nicht begeistert und kritisierte zuletzt erneut das Vorhaben der unabhängigen Fed.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen sank am Dienstagmorgen um 0,14 Prozent auf 26 466,08 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax stand 0,06 Prozent höher bei 2919,06 Punkten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,06 Prozent vor./ajx/jha/

