Kreditberater helfen, Angebote an Kundenbedürfnisse anzupassen



Durch die Kombination aus automatischer Angebotsoptimierung und persönlicher Beratung sparen Verbraucher beim Abschluss eines Onlinekredits hunderte Euro. 2018 reduzierten Kunden ihre Zinskosten mithilfe eines CHECK24-Kreditberaters um durchschnittlich 523 Euro. Bei Darlehen über mindestens 10.000 Euro liegt die Ersparnis sogar bei 737 Euro.*



"Kreditberater sehen, wie sich ein Angebot noch verbessern und auf individuelle Kundenbedürfnisse anpassen lässt", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Sie wissen etwa, wann sich ein bestimmer Verwendungszweck eignet oder ein zweiter Kreditnehmer empfehlenswert ist und welche Sicherheiten die Kreditwürdigkeit verbessern."



Hohes Sparpotenzial bei Kreditabschluss durch automatische Angebotsoptimierung



Selbst ohne persönliche Beratung ist das Sparpotenzial hoch. Nach Eingabe ihrer Daten wählen Kunden im CHECK24-Kreditrechner (https://www.check24.de/kredit/) das Angebot einer Bank. Der Vergleichsrechner prüft zeitgleich mit Zustimmung der Verbraucher anhand der individuellen Kundenangaben, ob andere Banken bessere Angebote anbieten.



Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten



Verbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



*Basis: alle 2018 (Stand Juli) über CHECK24 beantragten, optimierten und abgeschlossenen Ratenkredite



