Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, launcht gemeinsam mit dem Münchener Spezialisten für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur, Wirelane, eine schnelle, barrierefreie und unkomplizierte Payment-Lösung, die sukzessive an knapp 6.000 Ladesäule europaweit ausgerollt wird.



Wirelane ist ein Anbieter von Soft- und Hardware für das Laden von E-Fahrzeugen. Neben der Steuerung und Verwaltung von Ladesäulen entwickelte das Unternehmen eine neue High-Tech Ladesäule für den privaten wie öffentlichen Bereich. Diese macht den Ladevorgang noch schneller und unkomplizierter als herkömmliche Ladesäulen. Die Wirelane App erlaubt Zugriff auf 60.000 Ladepunkte in ganz Europa. Knapp 6.000 Ladepunkte nutzen bereits die Wirelane-Software für sämtliche nachgelagerten Abrechnungsvorgänge. Ein von Wirecard entwickeltes Modul soll künftig das kontaktlose Bezahlen ohne langwierigen Registrierungsprozess ermöglichen. Mit nur einem "Tap" an der Station kann der Endkunde per NFC-fähiger Kreditkarte oder über Smartphone-Wallets wie Google Pay oder Apple Pay den Ladevorgang für sein Elektrofahrzeug initiieren.



Constantin Schwaab, Geschäftsführer von Wirelane: "Zusammen mit Wirecard digitalisieren wir den Ladevorgang von E-Fahrzeugen, dazu zählt auch das Bezahlen an der Ladestation. Über unser Backoffice ermöglichen wir bereits Businesspartnern in ganz Europa die Verwaltung der eigenen Infrastruktur. Nun soll auch Endkunden die Nutzung von Lademöglichkeiten erleichtert werden. Dementsprechend freuen wir uns, mit Wirecard einen ausgezeichneten Partner gefunden zu haben, um unseren Kunden eine möglichst einfache Zahlung zu erlauben."



Axel Puwein, Director of Products & Innovation bei Wirecard CEE fügt hinzu: "Bisher waren Halter von Elektrofahrzeugen beim Bezahlen teils mit langwierigen Registrierungsvorgängen konfrontiert und mussten zwingend Internet-Zugriff haben. Wirecard ermöglicht jetzt die barrierefreie und unkomplizierte Bezahlung direkt an der Ladesäule. Das Thema E-Mobilität hat sich zu einem zukunftsweisenden Thema für die gesamte Automobilbranche entwickelt und wir freuen uns, zusammen mit Wirelane das Aufladen von E-Mobility-Fahrzeugen zu digitalisieren."



Die innovative Lade- und Payment-Lösung können Interessierte bei den anstehenden "Krone E-Mobility Play Days" auf dem Red Bull Ring in Spielberg, Österreich vom 29. bis 30. September 2018 live im Einsatz erleben. Dort präsentieren Wirecard und Wirelane das System in der Praxis.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über Wirelane:



"Powering the future of mobility."



Wirelane ist ein Full Service Provider im Bereich Elektromobilität. Die Firma ist aktuell in 5 Ländern (D, F, S, NL, CH) aktiv und hat Erfahrung mit großen Industriekunden (VW, Vattenfall, Bouygues u.a.). Neben unseren Softwarelösungen bieten wir auch eigens entwickelte Ladestationen an, die durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie wie beispielsweise Radarsensorik und Tap Payment Standards setzen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus allen Industriesektoren um Lösungen für die Mobilitätsbedürfnisse von Morgen zu entwickeln. Wirelane ist in Europa einer der führenden Spezialanbieter für Hardware, Software und App Lösungen. Folgen Sie uns auf dem Weg in eine saubere Zukunft. Besuchen Sie uns auf www.wirelane.com, folgen Sie uns auf Facebook @Wirelane GmbH.



