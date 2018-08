Das Umsatzziel für das Gesamtjahr wird nun leicht angehoben. Die Verkäufe nahmen um 8,0 Prozent auf 377,2 Millionen Franken zu. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 5,2 Prozent, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Der operative Gewinn auf Stufe EBITDA erhöhte sich um gut ein Fünftel auf 63,5 Millionen und der ...

