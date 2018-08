Zürich - Künftige Rentner müssen mit tieferen Altersleistungen aus der beruflichen Vorsorge rechnen. Die Frage nach der Form des Bezugs des Altersguthabens - ob es als Kapital oder über eine Rente bezogen werden soll - gewinnt auch deshalb zunehmend an Relevanz. Die heute veröffentlichte Studie der Credit Suisse zeigt, wie die einzelnen Optionen in Abhängigkeit von Umwandlungssatz, Renditeumfeld, Lebenserwartung und Steuerbelastung für die Versicherten aussehen. Die unwiderrufliche Entscheidung zwischen Kapital und Rente kann das im Alter zur Verfügung stehende Einkommen je nach Wohnort und Steuersituation markant beeinflussen.

Eine umfassende Reform des Vorsorgesystems lässt weiter auf sich warten. Pensionskassen nutzen deshalb den bestehenden Spielraum im überobligatorischen Bereich, um so weit wie möglich der neuen Realität von tiefen Zinsen und fortschreitender demografischer Alterung gerecht zu werden: Die Umwandlungssätze und die technischen Zinssätze sinken. Zudem übertragen die Pensionskassen vermehrt Anlage- und Langlebigkeitsrisiken auf die Versicherten, indem das Altersguthaben zumindest teilweise als Kapital bezogen werden muss. Manche Pensionskassen sehen vor, dass das für höhere Lohnbestandteile angesparte Altersguthaben bei der Pensionierung ausschliesslich als Kapital ausbezahlt wird.

1e-Vorsorgepläne bieten Pensionskassen neue Möglichkeiten zur Reduktion von Anlage- und Langlebigkeitsrisiken. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie die Bilanz von langfristigen Rentenverpflichtungen entlasten können. Bei diesen Plänen, die für die Lohnanteile über CHF 126'900 gelten, können Versicherte selbst ihre Anlagestrategie wählen und müssen keine systemwidrige Umverteilung zwischen Aktiven und Rentnern in Kauf nehmen. Dabei können die Versicherten von potentiell höheren Renditechancen profitieren. Im Gegensatz zu anderen Vorsorgelösungen trägt der Versicherte bei den 1e-Plänen das Anlagerisiko vollständig selber und erhält bei Pensionierung in der Regel das Kapital ausbezahlt. Nur jeder zehnte Versicherte erreicht aber die Einkommenshöhe und könnte in einem 1e-Plan ihres Arbeitgebers investieren.

Markus Stierli, Leiter Vorsorgelösungen der Credit Suisse: «Gezielte Anreize für die freiwillige Vorsorge in der 2. und 3. Säule und ein funktionierender Generationenvertrag sind als Basis für den weiteren Erfolg des Schweizer Vorsorgesystems notwendig. Die verstärkte Betonung der Eigenverantwortung in der beruflichen Vorsorge führt unweigerlich zu einem erhöhten Beratungsbedarf bei den Versicherten. Mehr denn je müssen Lücken in der Vorsorge früh thematisiert ...

