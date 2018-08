Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mönchengladbach (pts010/21.08.2018/09:15) - Hinaus ins Grüne! Wen es in die Natur zieht, der kann seinen Wunsch jetzt Realität werden lassen. Am Stadtrand von Mönchengladbach wird bald Richtfest gefeiert: Im Wohngebiet "Bunter Garten" ist der Bau der Doppelhaushälften "Esprit" bereits weit vorangeschritten. "Mit diesem Wohnquartier bieten wir großen und kleinen Familien attraktiven Lebensraum ", freut sich Interhomes-Vorstandsvorsitzender Frank Vierkötter. Eine gut ausgebaute Infrastruktur, großzügige Grundrisse und die herrliche Umgebung beweisen, wie bezahlbares Wohnen heutzutage funktionieren kann. Im Grünen wohnen und doch in Stadtnähe bleiben In Mönchengladbach geht dieser Wunsch nach Stadtnähe und dennoch Erholungsraum in Erfüllung. Interhomes errichtet im Stadtteil Windberg 26 Doppelhaushälften, die ihrer Bezeichnung "Esprit" gerecht werden: Der Haustyp "Esprit" verfügt über 153 Quadratmeter Wohnfläche und bietet unterschiedliche Grundrissvarianten zur Auswahl. Sonderwunschoptionen und viele Möglichkeiten zur persönlichen Gestaltung machen das Wohnprojekt zu einem ganz besonderen Erlebnis. Jedes Haus verfügt über einen Garten und ist nach der aktuellen, energiesparenden Bauweise als KfW-Effizienzhaus 55 nach EnEV 2014 mit Verschärfung 2016 errichtet. Für den täglichen Bedarf in Gehweite: Bäckerei, Supermarkt, Kita, Grund- und Gesamtschule, Spielplatz und natürlich Verkehrsanbindungen aller Art. Doppelhaus Esprit: Großzügige Ausstattung zum erschwinglichen Preis Die Standard-Variante "Esprit" verfügt über Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Diesen Haustypen gibt es aber auch mit einem Kellergeschoss, das zusätzlichen Raum von 53 Quadratmetern schafft. Die zehn Quadratmeter große Dachterrasse macht aus dem Dachgeschoss ein Erholungsgebiet. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen: Alle Geschosse verfügen über eine Fußbodenheizung und elektrische Rollläden, die Wohnräume sind mit Eichenparkett ausgestattet. Von der Dachterrasse aus lässt sich der eigene Garten überblicken, und in die Garage ist ein Geräteraum integriert. Und schließlich achtet Interhomes auch auf Energieeffizienz, denn die Wohnhäuser haben eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Doppelhaus Esprit PLUS mit noch mehr Wohnraum Wer noch mehr Raum benötigt, entscheidet sich für das Doppelhaus "Esprit PLUS". Es eignet sich ideal für größere Familien und verfügt in der Variante ohne Keller über 167 Quadratmeter Wohnfläche. Verschiedene Grundrissvarianten und Sonderwünsche stehen auch hier zur Auswahl. "Auf diese Weise lassen sich persönliche Wohnkonzepte umsetzen. Die neuen Eigentümer können ihre Vorstellungen einbringen und verwirklichen", erklärt Frank Vierkötter. Die Variante mit Keller bringt weitere 58 Quadratmeter Nutzfläche. Weitere Infos und Preise sowie verfügbare Häuser zu diesem Wohnbauprojekt in Mönchengladbach finden sich jederzeit unter: https://www.interhomes.de/de/region-rhein-ruhr/espritbunter-garten.html Infobüro: Holbeinstraße (Ecke Rembrandtstraße) | 41063 Mönchengladbach Telefon: (0800) 8411 511 | e-mail: buntergarten@interhomes.de Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 13 bis 17 Uhr (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411-233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180821010

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2018 03:16 ET (07:16 GMT)