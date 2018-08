Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hanau (pts011/21.08.2018/09:15) - Wie schnell kann das Internet eigentlich sein? Mit der SSD-Technologie von DM Solutions https://www.dmsolution.de werden die Zugriffszeiten um bis zu 10 x schneller. "Langsame Webseiten und vor allem lahme Online-Shops erhöhen die Absprungrate von Besuchern exorbitant. Daher machen wir das Internet für unsere Kunden schneller als schnell. Mit dem Einsatz von SSD-Festplatten verringern wir deutlich die Zugriffszeiten gegenüber bisherigen Harddrives. Das macht sich vor allem bei Online-Shops und Projekten bezahlt, die hohe Leistung erfordern, viele Zugriffe haben und trotzdem schnell performen müssen", erklärt Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von DM Solutions, einem der führenden deutschen Full-Service-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign mit Sitz in Hanau. SSD Webhosting-Pakete machen das Internet schneller DM Solutions hat für seine Kunden verschiedene SSD-Webhosting-Pakete entwickelt: Start, Basic und Premium. Professional und Premium enthalten ein SSL-Zertifikat von AlphaSSL im Wert von 49,99 Euro sowie eine eigene IP-Adresse im Wert von 96 Euro pro Jahr. Die SSL-Zertifikate sind vor allem für Betreiber von Webshops wichtig, weil sie Kontaktformulare, Zahlungsvorgänge und andere Benutzerdaten verschlüsseln. Die Suchmaschinen freuen sich ebenfalls über die Verschlüsselung, weil sie solche Webseiten, die die SSL-Technologie nutzen, in ihren Suchanfragen höher ranken. Und wer mit seiner bestehenden Website zu DM Solutions umziehen möchte, kann das problemlos tun. Der Umzugsservice von DM Solutions geht nämlich so vonstatten, dass die Besucher der Website nichts davon merken. Sicher ist sicher: Keine Daten gehen aus Deutschland über den Atlantik "Wenn wir über SSD Webhosting sprechen, dann sprechen wir auch über die Sicherheit", sagt Danijel Mlinarevic. "Von unseren Servern können die Daten nicht nur schnell abgeholt werden, sie sind dort auch sicher, weil unsere Hardware ausschließlich in Deutschland steht. Auch alle unsere Mitarbeiter sind hier in Hanau vor Ort. Wir schicken nichts und niemanden über den Atlantik in die USA, denn was dort mit Daten passiert, das wissen wir ja aus den letzten Datenskandalen. Das brauchen wir nicht." Für Umwelt und Nachhaltigkeit: 100 % Ökostrom und 99,9 % Serververfügbarkeit In Zukunft haben nur noch jene Web Hoster die Nase vorn, deren Server rund um die Uhr verfügbar sind. DM Solutions bietet in allen SSD Webhosting Tarifen eine garantierte Serververfügbarkeit von 99,9 % im Jahr. Der Schlüssel dafür ist die Plus-Option, die je nach Paket bereits kostenfrei enthalten ist. Und nicht zuletzt hat sich DM Solutions dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit verschrieben. Alle Webhosting-Angebote werden mit Ökostrom betrieben, auch das Bürogebäude bezieht umweltschonende Energie von örtlichen Anbietern. (Ende) Aussender: DM Solutions e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 502 30 10 E-Mail: presse@dmsolutions.de Website: www.dmsolutions.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180821011

