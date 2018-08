Eine ehemalige Perle der deutschen Industrie benötigtefast acht Jahre, um sich neu aufzubauen: SGL CARBON. Einst Weltmeister im Sektor Grafite (vor allem für die Stahlindustrie) und Carbonfaser. Der Rückzug aus der Grafit-Produktion kostete rd. 1 Mrd. € an Abschreibungen und tatsächlichen Zahlungen. Carbon gilt als Hoffnungsträger sowohl für Auto- als auch Flugzeugbau, konnte aber bislang seine sehr hochgesteckten Ziele nicht realisieren. Ergebnis jetzt: Inklusive der voll übernommenen Carbonfertigung(zusammen mit BMW) und der Vollkonsolidierung derUS-Tochter SGL COMPOSITES dürfte der Umsatz abkommendem Jahr in der Größenordnung von etwa 1,25 bis 1,3 Mrd. € liegen. Börsenwert aktuell 1,33 Mrd. €. Damit nicht zu teuer, aber auch nicht ausgesprochen preiswert. Entscheidend ist die Effizienzverbesserung inklusive Digitalisierung und neuer industrieller Anwendungen. Wir waren zwischenzeitlich ausgeschieden und gehen aktuell neu in Position. Bei 3 Mio. € Tagesumsatz bitte limitieren.



