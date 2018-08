Obwohl ich selten rate, eine bestimmte Aktie zu kaufen oder dasselbe wie ein Experte zu machen, bedeutet das nicht, dass es nichts gibt, das du von den besten Köpfen in der Finanzwelt lernen könntest. Ganz im Gegenteil. In diesem Sinne, hier sind sieben meiner persönlichen Lieblingszitate aller Zeiten, wie du bei deinen eigenen Finanzen anwenden könntest, und die Grundregeln, die in ihnen enthalten sind. 1. "Suchen Sie nicht nach der Nadel im Heuhaufen. Kaufen Sie einfach den Heuhaufen." Jack Bogle Bogle, der Gründer von Vanguard, gilt als Pionier des Indexfonds. Ein Indexfonds ist ähnlich einem Investmentfonds, nur dass er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...