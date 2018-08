Wie Sie bereits aus meinem Newsletter erfahren haben (https://hans-josef-fell.de/volksbegehren-klimaschutz-in-die-verfassung-angekuendigt): Anfang September startet offiziell die Unterschriftenaktion für die Zulassung des Volksbegehrens "Klimaschutz in die Verfassung". Wir vom Verein "Klimaschutz - Bayerns Zukunft e.V." haben diese Initiative ergriffen, mit Stadtrat Patrick Friedl, MdL Hans-Jürgen Fahn und mir als Sprechern. Wir möchten per Volksgesetzgebung in Bayern den Klimaschutz […]Wie Sie bereits aus meinem Newsletter erfahren haben (https://hans-josef-fell.de/volksbegehren-klimaschutz-in-die-verfassung-angekuendigt): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...