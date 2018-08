Uzin Utz Nederland, ein internationaler Hersteller von Materialien für die Verlegung, Pflege und Renovierung von Fußböden aller Art, arbeitet so nachhaltig wie möglich. Die Produkte, die das Unternehmen verkauft, verpackt es unter anderem in Flaschen und Kanister. Die Houweling Groep zu der auch ein Distributor von Verpackungen gehört, hatte bereits Flaschen aus 100 Prozent PCR-HDPE im Sortiment. Für Uzin Utz Nederland entwickelte der Anbieter nun auch Kanister aus demselben Material. Uzin Utz Nederland verwendet jetzt Flaschen mit 500, 750, 1.000 und 1.500 ml sowie Kanister mit 10 l Inhalt. Die Verpackungen stellt das Unternehmen aus HDPE her, das zu 100 Prozent aus post-consumer recycelten Kunststoff-Verpackungsabfällen besteht.

Sortierung Schlüssel zum Erfolg

Kunststoff-Verpackungsabfälle von Plastic Heroes sowie Kunststoff, Metalle und Getränkeverpackungen werden in den Niederlanden gesammelt, sortiert, gereinigt und zu Granulat verarbeitet. Dieser Prozess ist jetzt so gestaltet, dass es möglich ist, Kunststoffe nach bestimmten Eigenschaften zu sortieren und anschließend so aufbereiten zu können, dass ein hochwertiger Rohstoff entsteht. PCR-HDPE ist daher mit HDPE-Neumaterial ebenbürtig und genauso nutzbar. Quality Cirular Polymers (QCP) mit einem Werk in Geleen, wo das PCR-HDPE-Granulat entsteht, hat errechnet, dass die Wahl von PCR-HDPE zu einer CO2-Einsparung von 75 Prozent im Vergleich zu HDPE-Neumaterial führt. Zudem bedeutet Einsatz von PCR-HDPE pro Flasche oder Kanister eine Einsparung bis zu 95 Prozent an fossilen Rohstoffen.

Von der Theorie in die Praxis ...

