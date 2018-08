Köln (ots) - Seit Ende Juli 2018 läuft der 'Top 100 Photography Award' von Picanova, dem Kölner Experten für individuelle Fotoprodukte, Home Décor- und Lifestyleprodukte. Die besten 100 Bilder werden von einer hochkarätigen Jury ausgewählt und auf über 1.000m² in Halle 1 auf der photokina vom 26. bis 29. September 2018 in Köln ausgestellt. Alle Fotografen sind dazu aufgerufen, ihre beste Fotoaufnahme nach der kostenlosen Registrierung bei Picanovas Photo.Club hier hochzuladen. Überwältigt von der großen Anzahl und Qualität der Einsendungen hat sich das Kölner Unternehmen jetzt entschlossen, die Anzahl der Preise zu erhöhen, sodass noch weitere Fotografen die Chance auf einen Preis bekommen. Der Gesamtwert aller Preise erhöht sich nunmehr auf über 500.000EUR.



"Wir wurden von den Einreichungen der Hobby- und Profifotografen förmlich überrannt. Viele Fotos haben eine einzigartige Bildsprache, die Qualität ist insgesamt sehr hoch", freut sich Daniel Mühlbauer, Gründer und CEO von Picanova ."Das wollen wir belohnen und haben bei den Preisen noch einmal nachgelegt. Mitmachen lohnt sich also mehr denn je!"



Außerdem erhalten die Fotografen der Top 100-Fotos je zwei Tagestickets für die photokina und können zusätzlich das Ausstellungsstück (HD Aluminium-Dibond in 120x80cm) am Ende der Messe abholen. Die ersten 5.000 Einreichungen erhalten ein Foto ihrer Wahl auf Acrylglas (30x20 cm) sowie eine PRO-Mitgliedschaft im Photo.Club. Die Auswahl der 100 ausstellungsreifen Motive erfolgt durch eine unabhängige Jury internationaler Fotoexperten. Dazu zählen unter anderem: Riccardo Capuzzo, Geschäftsführer des design42day-Magazins und mehrfaches Jurymitglied des Red Dot Design-Awards und Thomas Gerwers, Chefredakteur des führenden Fotofachpressemagazin ProfiFoto. Im Rahmen der Teilnahmebedingungen kann jedermann teilnehmen, entscheidend für die Auswahl wird einzig und allein die unverwechselbare, innovative Bildsprache sein. Einsendeschluss ist der 16. September 2018.



Picanova ist Global Player im Segment der individuellen Wanddekoration, Home- und Lifestyle-Produkte. Wir produzieren an vier Standorten nach dem Modell der Mass Customization für den internationalen Markt. Unser Fokus liegt auf hochwertigen und langlebigen Premiumprodukten, die unsere Kunden glücklich machen. Picanova bietet zahlreiche B2B-Lösungen - individuell und auf jeden Geschäftskunden abgestimmt. Darüber hinaus ist Picanova Fulfillment-Partner für viele erfolgreiche Marken, darunter zahlreiche namhafte Unternehmen. Strategischer E-Commerce für die individuelle Massenfertigung macht uns hierbei erfolgreich.



