Zürich - Die Volumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind erneut gesunken und bleiben unter der Umsatzmarke von 1 Million Franken. Insgesamt wurden gut 0,67 Millionen Franken umgesetzt, was einer Abnahme von 24 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Das gleiche Bild zeigte sich bei den Abschlüssen, welche sich auf 53 von 64 reduzierten.

Der ZKB KMU Index rettete sich dagegen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent auf 1'406,12 Punkten ins Plus, dies insbesondere dank der guten Performance des Wochengewinners Pilatus Bahnen. Diese legten um 9 Prozent zu. Dahinter schlossen die Aktien der Espace Real Estate Holding um 2,9 Prozent höher.

Auf der Verliererseite litten die Papiere des Stadtcasino Baden mit einem Minus von 3,5 Prozent am stärksten. In einem Abschluss generierten sie 5'500 Franken. Die NZZ-Valoren sanken trotz des positiven Entscheides der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) um knapp 1 Prozent. Die Weko gab jüngst der geplanten Zusammenlegung der Regionaltitel der NZZ Gruppe und AZ Medien grünes Licht. Die Titel von AZ-Medien wurden derweil nicht gehandelt.

Verluste erlitten auch die Aktien der acrevis Bank; sie gingen um 0,7 Prozent zurück.

Der höchste Umsatz in der vergangenen Handelswoche ging auf das Konto der Weleda-Partizipationsscheine. Sie erzielten in einem Abschluss 130'650 Franken. In Holdigaz wurden in fünf Transaktionen 125'860 Franken umgesetzt. NZZ generierten in vier Transaktionen 66'300 Franken

An der Nachrichtenfront standen nach wie vor Unternehmen mit ihren Halbjahreszahlen im Fokus. Die Spar + Leihkasse Riggisberg erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen um 21,1 Prozent geringeren Geschäftserfolg von 0,77 Millionen Franken und weniger Gewinn (-18,4 Prozent auf 0,58 Millionen). Der Bruttoerfolg aus dem Zinsengeschäft verringerte sich um 1,5 Prozent auf 2,90 Millionen. Derweil legten die Kundengelder um 2,9 Prozent auf 381,9 Millionen zu.

Eine deutliche Gewinnsteigerung verbuchte dagegen die Zürcher Landbank. Er lag mit 1,3 Millionen Franken um 19,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Betriebsertrag verbesserte sich um 7,9 Prozent auf 5,6 Millionen und der Zinserfolg stieg um 5,3 Prozent auf 4,4 Millionen.

Die BBO Bank Brienz Oberhasli erwirtschaftete in der ersten Jahreshälfte 2018 einen niedrigeren Geschäftserfolg von 0,94 Millionen nach 1,29 Millionen Franken. Beim Gewinn resultierte ein unveränderter Betrag von 200'000 Franken.

Unternehmensergebnisse gab es ausserdem von den Davos Klosters Bergbahnen. Sie setzten im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende Mai) mehr um, verdienten aber weniger. So stieg der Betriebsertrag auf 62,6 Millionen von 60,1 Millionen Franken und unter dem Strich resultierte aufgrund von ausserordentlichen Abschreibungen ein niedrigerer Jahresgewinn von knapp 1,2 Millionen nach 1,9 Millionen.

Unternehmensnachrichten

Im Schweizer Medienmarkt kommt es zu weiteren Zusammenschlüssen. Der Zürcher Medienkonzern Tamedia hat von der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (Weko) grünes Licht zur Übernahme des Werbevermarkters Goldbach erhalten. Auch dem Zusammenschluss der AZ Medien mit der NZZ wurde die Genehmigung erteilt.

Nach einer vertieften Prüfung sei den Übernahmen ohne Auflagen oder Bedingungen zugestimmt worden, teilte die Weko am Donnerstag mit. Der Vollzug der Goldbach-Übernahme erfolge innerhalb der nächsten zehn Börsentage, heisst es in einer separaten Mitteilung der Goldbach Gruppe. Nach Abschluss des Verfahrens werde Tamedia die verbleibenden Minderheitsaktionäre entschädigen und die Goldbach Group dekotieren.

In Bezug auf den Medienzusammenschlüsse der AZ Medien und des Verlagshauses NZZ äussert die Weko jedoch gewisse Bedenken. Es bestünden Anhaltspunkte, dass die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens in den Lesermärkten eine marktbeherrschende Stellung begründe oder verstärke. Dies betreffe insbesondere die Tageszeitungen in den Gebieten Solothurn und Aargau sowie den Zeitschriften-Werbemarkt im Bereich Gebäudetechnik.

Zudem gebe es Anhaltspunkte für eine gemeinsame Marktbeherrschung mit der Basler Zeitung im Lesermarkt für Tageszeitungen im Gebiet Basel sowie mit der Tamedia-Gruppe und der Ringier-Gruppe im Lesermarkt für Sonntagszeitungen.

Allerdings sei nicht zu erwarten, dass die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit der Beseitigung wirksamen Wettbewerbs auf den genannten Märkten eröffnet. Nach dem Zusammenschluss verblieben weiterhin starke Konkurrenten wie Tamedia und Ringier, so die Weko weiter. Zudem führe der Zusammenschluss auf dem Markt für Sonntagszeitungen zu keiner relevanten Änderung der Wettbewerbssituation. (Quelle: awp)

Die Acrevis Bank erweitert ihr Geschäftsfeld und richtet ihre Produkte neu auch an institutionelle Kunden. Dazu habe man Anlagelösungen lanciert, die besonderen Fokus auf das Risikomangament legten, teilte das in St. Gallen ansässige Finanzinstitut am Dienstag mit.

Die neuen Produkte für Pensionskassen, Stiftungen und Unternehmungen basieren den Angaben zufolge auf der seit einigen Jahren bei Privat-Anlegern eingesetzten Anlagemethodik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...