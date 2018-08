Der russische Goldproduzent Polymetal International plc (ISIN: JE00B6T5S470) wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,17 US-Dollar (ca. 14,8 Eurocent) für das erste Halbjahr zum 30. Juni 2018 auszahlen, wie Polymetal am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr wurde eine Zwischendividende in Höhe von 0,14 US-Dollar ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 21 Prozent erhöht. Die Auszahlung der Zwischendividende erfolgt am 28. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...