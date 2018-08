Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Euro konnte seine Erholungsbewegung zum US-Dollar gestern fortsetzen und zog wieder auf Werte oberhalb von 1,15 USD an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei habe die Einheitswährung von Äußerungen des Präsidenten der FED von Atlanta, Raphael W. Bostic profitiert, der sich gegen weitere Leitzinserhöhungen ausgesprochen habe, sollte dies zu einer inversen Zinsstrukturkurve in den USA führen. Bostic habe seine Einschätzung bestätigt, wonach in diesem Jahr insgesamt drei Anhebungen der FED Funds-Rate angemessen seien. Das liege unter der Medianeinschätzung der FED-Mitglieder vom Juni. ...

