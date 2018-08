FRANKFURT (Dow Jones)--Die Versicherungswirtschaft hat es im ersten Halbjahr dieses Jahres mit überdurchschnittlichen Sturmschäden zu tun gehabt. Die versicherten Sturm-, Hagel- und Starkregenschäden an Wohngebäuden erreichten schon in den ersten sechs Monaten mit voraussichtlich 1,3 Milliarden Euro fast den zehnjährigen Jahresdurchschnitt von 1,4 Milliarden Euro, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. "Wird das zweite Halbjahr nicht ausgesprochen ruhig und schadenarm, werden wir 2018 überdurchschnittlich hohe Versicherungsleistungen sehen", sagte GDV-Präsident Wolfgang Weiler. Mehr als die Hälfte der Sturmschäden seien auf das Konto der Stürme "Friederike" und "Burglind" im Januar gegangen.

Stürme verursachten in den sechs Monaten Schäden von 1,1 Milliarden Euro an Wohngebäuden. "Wir gehen davon aus, dass 2018 in die Liga der fünf schwersten Sturmjahre der letzten 20 Jahre fallen wird", sagte Weiler. Seit 1997 waren nur die Winterstürme "Lothar" (1999), "Jeanett" (2002) und "Kyrill" (2007) stärker als "Friederike".

Hingegen blieb die Starkregen-Bilanz nach Einschätzung des GDV bislang unterdurchschnittlich. Es habe zwar im Juni in Teilen Deutschlands heftige Niederschläge mit vergleichsweise hohen Versicherungsschäden gegeben, so der Verband. Größtenteils seien aber die Betroffenen nicht ausreichend versichert gewesen.

Mit Blick auf den heißen und trockenen Sommer rechnet der GDV mit Ernteschäden von rund 2 Milliarden Euro. Allerdings habe sich kaum ein Landwirt gegen Dürreschäden abgesichert.

